Warner Bros. und Paramount haben die Fusion offiziell auf Eis gelegt, möglicherweise bis Juni 2027

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Selbst nach der Zustimmung des Vorstands und der Aktionäre scheint nicht alles reibungslos für den Deal zwischen Warner Bros. und Paramount zu laufen. Da Fragen des verringerten Wettbewerbs auf den Kabel- und Fernsehmärkten immer häufiger werden, hat eine Koalition von 12 Bundesstaaten eine einstweilige Verfügung erwirkt, die die Fusion für mindestens 28 Tage blockiert.

Laut Variety hat Paramount nun bestätigt, dass es seine Fusion mit Warner Bros. bis nach einem Kartellverfahren verschieben wird. Es wurde noch kein Prozesstermin festgelegt, aber der 111-Milliarden-Dollar-Deal wird erst fünf Tage nach der Verhandlung, also am 1. Juni 2027, abgeschlossen. Die Vereinbarung soll um mindestens mehrere Monate verschoben werden.

"Das Stoppen dieser Fusion, während unser Fall weiterläuft, ist ein entscheidender Sieg in unseren Bemühungen, das Gesetz durchzusetzen und die Film- und Fernsehindustrie zu schützen", sagte die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James. Der kalifornische Generalstaatsanwalt Rob Bonta äußerte sich ebenfalls gegen das, was er als "illegale Fusion" bezeichnet.

"Unser Argument gegen diese illegale Fusion ist einfach: Wenn zu wenige Unternehmen zu viel Macht in Märkten haben, die zentral für das amerikanische Leben sind, macht das alles teurer und verschlimmert die Situation. Die heutige Vereinbarung ist eine großartige Nachricht für Zuschauer, Kinos und die vielen Menschen, die Kunst, Nachrichten und Unterhaltung schreiben, bauen und erschaffen, die so viele von uns genießen. Wir sind bestrebt, unseren Fall vor Gericht weiter vorzubringen und einen weiteren großartigen Erfolg in unserem Bemühen zu feiern, dass diese rechtswidrige Fusion niemals das Licht der Welt erblickt", sagte er.

Paramount war bestrebt, den Deal vor dem 30. September abzuschließen, woraufhin WB-Investoren eine Tagesgebühr von 7 Millionen Dollar anfällt. Sofern nicht vorher eine Einigung kommt, ist es wahrscheinlich, dass das passiert, und Paramount sollte sein Scheckbuch herausholen.