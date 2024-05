Warner Bros. über die Schwarz-Weiß-Szenen in Dune II: "Was zum Teufel ist das?"

HQ

Jeder von uns, der Denis Villeneuves absolut unglaubliche Fortsetzung von Dune gesehen hat, weiß, wie effektiv und großartig die Szene auf der Heimatwelt der Harkonnen von Geidi Prime war, in der wir Zeuge werden, wie Feyd-Rautha in einen tödlichen Arenakampf gegen einen von Leto Atreides' vertrauten Leutnants verwickelt wird. Danke an Kameramann und Oscar-Preisträger Greig Fraser, der sich dafür entschieden hat, das Ganze mit einer UV-Kamera zu filmen, was Giedi Prime ein wenig unwirtlich aussehen lässt. Den Top-Bossen von Warner Bros. gefiel dieser Schritt jedoch nicht und sie wollten zunächst, dass Denis und Fraser die gesamte Szene neu drehen, da sie nicht schwarz-weiß sein konnte.

Im Gespräch mit Screen Rant erklärte Fraser:

"Für uns war das das erste Shooting, das wir auf der Bühne gemacht haben, das war das erste, was wir für die Hauptfotografie machen wollten. Wir haben also ein paar Pre-Shootings in Italien mit Florence und Charlotte gemacht, wir hatten ein paar Tage vor dem Shooting gemacht, aber das ist das erste richtige Shooting, das wir auf der Bühne machen würden, das dem Studio gezeigt werden sollte. Es war ein etwas mutiger Schritt, dass wir uns entschieden haben, in diesem Format zu drehen, weil die Sorge war, dass Leute, die nicht dabei waren, sich dieses Filmmaterial ansehen und sich fragen würden: "Was zum Teufel ist das?" Plötzlich telefonieren wir und fragen: "Können wir das reparieren? Können wir es in der Nachbearbeitung beheben? Können wir Farbe hinzufügen? Wie können wir das lösen?" Aber wir trafen eine Entscheidung und sagten einfach: "Nun, wir haben eine Wahl getroffen. Es ist schwarz-weiß, keine Farbe, wir können es nicht farbig machen. Es gibt keinen Weg zurück. Wir haben eine Entscheidung getroffen, und wir gehen in eine Richtung." Das war für mich wahrscheinlich die größte – ich würde nicht sagen Herausforderung, die größte Überlegung, bei der wir keinen Weg nach Hause hatten.

All diese Entscheidungen, die du bei einem Film triffst, kannst du dir irgendwie aus ihm herausflechten, du kannst ihn farblich auflösen oder du kannst dir deinen Weg herausschneiden. Dadurch waren wir im übertragenen und buchstäblichen Sinne exponiert, wo es keine Möglichkeit gab, dies später zu ändern, wenn wir zu dem Schluss kamen, dass dies eine schlechte Idee war. Also haben wir es einfach gemacht. Ich bin froh, dass wir auch bei unseren Waffen geblieben sind. Ich bin es auch, denn es gab eine Zeit, in der wir das vielleicht nicht tun würden. Instinkte sind eine komische Sache, denn dein Herz sagt etwas, und dann sagt dein Gehirn etwas anderes, und unsere Gehirne sagten beide: "Wir sollten das nicht tun", aber unsere Herzen sagten: "Wir müssen das tun." Also ja, ich denke, du hast Recht, wir sind dem Herzen gefolgt, nicht dem Kopf."