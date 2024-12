Warner Bros. setzt die Ausweidung von Cartoon Network fort, indem es Spiele von der Liste nimmt

HQ

Anfang des Jahres hat Warner Bros. die Cartoon Network-Website geschlossen, die Sie nun stattdessen auf die Max-Website führt. Auch die Adult Swim-Shows wurden von Max entfernt, und jetzt werden auch Spiele aus den digitalen Stores entfernt.

Wie von Wario64 auf Bluesky (via PCGamer) entdeckt, ist Samurai Jack: Battle Through Time, OK KO! Let's Play Heroes, Steven Universe: Save the Light und Steven Universe: Unleash the Light wurden alle ohne Angabe von Gründen von der Liste gestrichen.

Zwei Adventure Time-Spiele wurden ebenfalls entfernt, wiederum ohne angemessene Begründung und ohne Zeit für die Leute, sich diese Spiele zu schnappen, wenn sie sie in ihren Bibliotheken haben wollten. Obwohl diese Spiele nicht die größten Titel sind, gibt es sicherlich einige Fans, die sie gerne gespielt hätten oder zumindest bemerkt hätten, dass sie verschwinden.