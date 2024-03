Warner Bros. schließt Timothée Chalamet mit Multi-Film-Deal ab

HQ

Anfang des Jahres gab Warner Bros. bekannt, dass es eine Vereinbarung mit Tom Cruise unterzeichnet hat, um ihn an den Produktionsgiganten zu binden und eine ganze Reihe von Franchise-Projekten zu schaffen. Dieser Deal würde sogar dazu führen, dass Cruise sein eigenes Büro auf dem Warner-Gelände in Hollywood bekommt, und es scheint, als wäre dieser Deal nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was der Produktionstitan im Sinn hatte.

Variety hat nun berichtet, dass Warner Bros. Timothée Chalamet nach dem großen Erfolg von Wonka und Dune: Part Two mit einem Multi-Feature-Deal unter Vertrag genommen hat. Die Einzelheiten des Deals müssen noch bestätigt werden, so dass es unklar ist, ob er so tief in der Produktionsfirma verwurzelt sein wird, wie es Cruise anscheinend sein wird, aber es wurde festgestellt, dass Chalamet für seine zukünftige Präsenz in Filmen eine erhebliche Gehaltserhöhung erhalten wird, die in Zukunft im zweistelligen Millionenbereich liegen soll.

Chalamet soll der erste Schauspieler seit über 40 Jahren sein, der die heimischen Kinokassen (die USA) mit zwei separaten und aufeinanderfolgenden Filmen innerhalb von acht Monaten anführt, wobei dies zweifellos Warners Bemühungen antreibt, seine Talente in Zukunft zu sichern, da wir alle eindeutig einen Chalamet-Film lieben.