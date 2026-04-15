Warner Bros. plant Veröffentlichungsfenster für den neuen Ocean's-Film, das Weapons-Spin-off und Zach Creggers nächste originelle Idee

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Zum Zeitpunkt des Schreibens befinden wir uns noch auf der CinemaCon, und gestern konnten die Leute in den USA miterleben, wie Warner Bros. seine neuesten Pläne für Filmveröffentlichungen im nächsten Jahr und darüber hinaus vorstellte. Wir haben gehört, wann wir das Weapons Aunt Gladys-Spin-off sehen werden, ebenso wie den neuen Ocean's-Film und Zach Creggers neuen Sci-Fi-Thriller.

Laut Deadline scheint Cregger ein großer Teil der Blockbuster-Pläne von Warner Bros. für die nächsten Jahre zu sein. Während er derzeit mit Sony an seinem Resident-Evil-Film arbeitet, wird sein nächstes Projekt danach The Flood sein, ein Film basierend auf einer Originalidee von Cregger selbst, der am 11. August 2028 Premiere feiern soll. Davor sehen wir den Ocean's-Prequel-Film, der für den 25. Juni 2027 geplant ist.

Gladys kommt irgendwann später, am 8. September 2028. Horror scheint einen großen Teil des Veröffentlichungskalenders von Warner Bros. einzunehmen, denn wir haben außerdem The Revenge of La Llorona am 9. April 2027, Final Destination 7 am 12. Mai 2028 und Evil Dead Wrath am 7. April 2028. Als zusätzliche Ergänzung zum Veröffentlichungsplan haben wir Baz Luhrmanns Jeanne d'Arc-Film, der am 22. November 2028 erscheint.

Warner Bros. wies in seiner Keynote außerdem darauf hin, dass die Blockbuster-Produktionen großer Studios insgesamt zurückgegangen sind. Das ist etwas, woran WB nicht beteiligt sein möchte und plant, dieses Jahr 14 Filme und 2027 18 Filme zu veröffentlichen.

"Schau, wir wissen, dass nicht alle funktionieren werden... aber unsere Aufgabe ist es, Verantwortung zu übernehmen, Wetten abzuschließen und es zu übernehmen, wenn es nicht funktioniert", sagte Pam Abdy, CEO von Warner Bros. Publications.