Warner Bros. plant, Paramounts massives Gebot von 100 Milliarden Dollar+ abzulehnen

Es scheint, als könne selbst ein feindlicher Übernahmeversuch nicht verhindern, dass Warner Bros. von Netflix übernommen wird. Für alle, die es noch nicht wissen: Der Streamer plant den Kauf des Medienkonzerns Warner Bros. Discovery, wobei der Deal so gut wie sicher scheint. Paramount, das zuvor ein Gebot für das Unternehmen abgegeben hatte, entschied sich, mit voller Kraft zu starten, und machte ein massives Gebot, das theoretisch für die Aktionäre lukrativer gewesen wäre.

Laut Bloomberg scheint es jedoch, dass Paramounts riesiges Angebot abgelehnt wird, da Warner Bros. nicht sicher ist, ob das von David Ellison geführte Unternehmen sein Geld töten kann. Es wird angenommen, dass der Netflix-Deal lukrativer ist und gleichzeitig mehr Sicherheit und Bedingungen bietet.

Trotz Paramounts bester Bemühungen scheint der Netflix-Deal nun wenig Gewicht zu haben. Paramounts Bewerbung war zwar etwas verzweifelt, aber es gibt immer noch viele Bedenken unter Hollywood-Insidern und Kinobesuchern darüber, was das für die Zukunft der Filmindustrie und insbesondere der Filmtheater bedeuten wird.