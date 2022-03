Warner Bros. Pictures: Qualität von Filmen wichtiger als Referenzen zu anderen Werken

HQ

Im Gegensatz zum Marvel Cinematic Universe, die all ihre Filme und Serien miteinander verbinden, um die Zuschauer dazu zu bringen, sich all diese Inhalte auch zwingend anschauen zu müssen, arbeitet DC lieber an Projekten, die unabhängig voneinander funktionieren. Letzte Woche ist The Batman uraufgeführt worden und dieser Film spielt ganz offensichtlich nicht im gleichen Universum, wie Superman, Wonder Woman, Joker oder Aqua Man.

Es gibt zwar ein erweitertes Universum mit mehreren DC-Marken, doch bis auf einige vage Referenzen haben die Produzenten damit noch nicht sehr viel gemacht. Laut dem Vorsitzenden von Warner Bros. Pictures, Toby Emmerich, ist das eine bewusste Entscheidung. Im Interview mit Deadline verrät er:

"Das Geheimnis des Filmgeschäfts ist Qualität. Das ist die beste Geschäftsstrategie sowohl für Kinofilme als auch für Superheldenfilme. Die Filme müssen nicht alle den gleichen Ton aufweisen, mit anderen DC-Filmen verzahnt sein oder Easter-Eggs aufweisen und auf einen anderen Film hinweisen. Qualität ist der wichtigste Faktor für ein Studio. Den größten Einfluss, den man auf die Qualität nehmen kann, ist den [richtigen] Filmemacher zu engagieren."