Warner Bros. Montréal zeichnet neuen Teaser zu Batman 2020

Warner Bros. Montréal, das Studio hinter Batman: Arkham Origins, hat auf drei unterschiedlichen Social-Media-Kanälen Fragmente eines Bildes mit Slogan "Cape sur la Nuit / Capture the Knight" geteilt und mit dieser Aktion auf ihr kommendes Spiel hingewiesen. Wir nennen es provokativ Batman 2020, denn diese Meldung gehört zu einer Reihe von Gerüchten, die bereits letztes Jahr starteten (im September 2019 ).

Wenn man die Bilder, die auf Facebook, Instagram, und Twitter geteilt wurden, zusammenfügt, entsteht daraus das folgende Logo. Was es bedeutet ist unbekannt. Wenn Warner Bros. in diesem Tempo mit ihren Teasern weitermacht, ist das komplette Logo in zwei Jahren fertig... Wir vermuten jedoch, dass in nicht allzu ferner Zukunft weitere solcher Puzzleteile entdeckt werden.