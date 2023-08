Warner Bros. lehnte Zack Snyder und seinen Rebel Moon Pitch mehrmals ab

HQ

Netflix hat auf der Gamescom ONL endlich den Deckel auf Zack Snyders heißes neues Weltraumabenteuer Rebel Moon gelüftet und einen fleischigen, dreiminütigen Trailer angeboten, der auf einiges von dem hindeutete, was noch kommen wird. Kurz gesagt, es sieht wirklich gut aus und nach dem Erfolg von Army of the Dead ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass der Streaming-Riese Snyder und sein Drehbuch mit offenen Armen empfing, als er ihnen das Konzept vorstellte.

Aber dies ist nicht das erste Mal, dass der amerikanische Regisseur versucht, Rebel Moon auf den Weg zu bringen, und in einem Interview mit Screen Rant spricht Snyder darüber, wie er mehrmals versucht hat, es an die Führungskräfte von Warner zu verkaufen, aber immer wieder abgelehnt wurde.

"Ich glaube, im College hatte ich zu meinem Professor etwas gesagt wie: 'Was ist mit Dirty Dozen im Weltraum? Oder wie ein Ensemblefilm wie Sieben Samurai im All." Und er sagt: "Das ist ein ziemlich guter Pitch. Was ist damit?« Und ich dachte: 'Nun...' Weil es einer dieser Kurse war, in denen man einen Film pitchen sollte. Und dann dachte ich: 'Das ist cool.' Und dann haben wir ein paar Mal versucht, es als Videospiel und als Film bei Warner Brothers zu verkaufen. Wir haben es ihnen vorgestellt. Sie sagten 'oh'. "

Rebel Moon - Part One feiert am 22. Dezember auf Netflix Premiere und die Besetzung umfasst Sofia Boutella, Ray Fisher, Anthony Hopkins und Djimon Hounsou. Sie können die Zusammenfassung unten lesen:

Als eine Kolonie am Rande der Galaxis von den Armeen des tyrannischen Regenten Balisarius bedroht wird, entsenden sie eine junge Frau mit einer mysteriösen Vergangenheit, um Krieger von benachbarten Planeten zu suchen, die ihnen helfen, Stellung zu beziehen.