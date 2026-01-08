Warner Bros. lehnt Paramounts neuestes Übernahmeangebot in Höhe von 108 Milliarden Dollar ab

HQ

Viele waren schockiert, als bekannt wurde, dass Warner Bros. einen Übernahmevertrag von Netflix angenommen hatte, bei dem der Streaming-Riese den Produktionsgiganten in einem Deal im Wert von 82,7 Milliarden Dollar übernehmen würde. Es schien schockierend wegen der Größe, aber auch wegen der Tatsache, dass Warner Bros. angeblich auch mit anderen Unternehmen über Deals im Gespräch war, die für die Eigentümer und Aktionäre von Warner Bros. vielleicht sogar noch vorteilhafter gewesen wären.

Ein solches Beispiel stammt aus Paramount, als die konkurrierende Produktionsfirma routinemäßig Angebote verwarf, die immer größer wurden und den Netflix-Deal bei weitem überragten. Das neueste der Reihe ist ein Deal im Wert von 108 Milliarden Dollar, derWarner Bros. laut Financial Times erneut abgelehnt wurde, da er den Deal als minderwertig betrachtet.

Oberflächlich betrachtet mag das wie eine verrückte Entscheidung erscheinen, aber der 83-Milliarden-Dollar-Netflix-Deal umfasst nur das Studio- und Streaming-Geschäft von Warner Bros., während Paramount s Angebot von 108 Milliarden Dollar auf dem gesamten Warner Bros. -Geschäft basierte, einschließlich der Alt-TV-Vermögenswerte wie CNN.

Warner Bros. ist sich auch unsicher über die Finanzierung von Paramount für einen solchen Megadeal, da das konkurrierende Unternehmen etwa 54 Milliarden Dollar Schulden aufnehmen wird, um den Deal abzuschließen – etwas, das Warner Bros. als "wesentlich mehr Risiko" ausdrückt und das im Vergleich zum Netflix-Deal ein erhöhtes "Misserfolgsrisiko" birgt.

Obwohl die Gebote von Paramount bisher alle Fehlschläge waren, deutet ihre häufige Art darauf hin, dass sie noch nicht fertig sind. Der schwierige Teil wird nun sein, zu entscheiden, ob das Angebot weiter erhöht werden soll, während Pläne zur Zerstreuung der Bedenken des Warner Bros. Vorstands – und das alles noch vor einer Frist am 21. Januar dargelegt wird. Derzeit treibt Netflix seinen Deal voran und geht über die notwendigen Stellen, um den Vertrag abzuschließen, was bedeutet, falls Warner Bros. zurückzieht und Paramount s verbessertes Angebot annimmt, hätte der Streaming-Riese Anspruch auf massive Auszahlungen, darunter eine Kündigungsgebühr von 2,8 Milliarden Dollar von Warner Bros.

Dieses Hin und Her wird wahrscheinlich noch eine Weile andauern, da Netflix nicht erwartet, dass die Übernahme von Warner Bros. in mindestens 12–18 Monaten abgeschlossen wird.