Warner Bros. lehnt erstes Angebot von Paramount zum Kauf des Unternehmens ab

Gerüchte über einen Kauf von Warner Bros. sind aufgekommen, seit das Unternehmen bekannt gab, dass es plant, sich im nächsten Jahr in zwei Unternehmen aufzuspalten. Aber selbst wenn Warner Bros. für einen neuen Eigentümer in Frage kommt, wird es nicht beim ersten Angebot umkippen.

Laut Bloomberg geht es jüngsten Berichten zufolge darum, dass Warner Bros. das erste Angebot von Paramount zum Kauf des Unternehmens abgelehnt hat, das 20 US-Dollar pro Aktie geboten hatte. Die Aktien von Warner Bros. Discovery lagen am vergangenen Freitag bei Börsenschluss bei 17,10 $ pro Aktie.

Das Angebot galt für das gesamte Unternehmen, nicht nur für eine der beiden Einheiten. Es ist nicht bekannt, ob dieses Angebot auch Warner Bros. Milliarden von Dollar an Schulden übernehmen würde, aber man könnte sich vorstellen, dass dies etwas ist, das WBD unbedingt loswerden möchte.

Da Paramount versucht, einen absoluten Titanen in seine Content-Produktion aufzunehmen, und Warner Bros. sich auf den Verkauf vorbereitet, können wir uns vorstellen, dass bald ein weiteres Angebot erstellt wird. Ob es WB zufriedenstellen wird, ist eine ganz andere Frage.