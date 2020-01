Warner Bros. lässt Mortal-Kombat-Anime zeichnen

Das Mortal-Kombat-Franchise ist nicht erst seit dem erfolgreichen elften Serienableger in aller Munde, denn derzeit geht es der Serie wirklich sehr gut. Zum weiteren Ausbau der Marke soll ein Live-Actionfilm im Universum der Spiele beitragen, Ende letzten Jahres wurden die Filmszenen dafür aufgenommen. Darüber hinaus werden wir Mitte des Jahres einen Animationsfilm basierend auf der IP sehen, wie Warner Bros. The Hollywood Reporter verriet.

Das Drehbuch von Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge wurde von Jeremy Adams (Supernatural und Teen Titans Go! Vs. Teen Titans) erarbeitet, Regie führt Ethan Spaulding (Batman: Assault on Arkham und Justice League: Throne of Atlantis). Dieser animierte Film startet im Sommer und neben Scorpion werden wir Johnny Cage, Sonya Blade, Lui Kang, Hanzo Hasashi, Sub-Zero, Shang Tsung, Quan Chi, Kano, Raiden, Jax Briggs, Goro und Kitana sehen. Leider haben wir noch keine Bilder erhalten, bislang gibt es lediglich das Logo.