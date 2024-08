Warner Bros. könnte sein geistiges Eigentum an andere Spielestudios auslizenzieren

HQ

Gestern berichteten wir über die Nachricht, dass Warner Bros. Discovery seine Spieleentwickler verkaufen könnte, um die finanziellen Probleme der letzten Jahre zu stopfen. Wir haben dort erwähnt, dass dies als letzter Ausweg angesehen wurde, wenn die Investoren dem Produktionsriesen keine Zeit geben, das Schiff wieder in Ordnung zu bringen, und anscheinend ist dies immer noch die Haltung, da WBD den Wert- und Spielesektor eindeutig nicht verlassen will.

In einer kürzlichen Telefonkonferenz (über die IGN berichtete) sprachen JB Perrette, President of Global Streaming and Games bei WBD, und CEO David Zaslav darüber, wie sie Spiele nutzen wollen, um Einnahmen zu generieren.

Perrette erwähnt: "Wir schauen uns die Entwicklung des Geschichtenerzählens in der interaktiven Unterhaltung als Raum an und sagen, dass es einer der einzigartigen Bereiche in den Medien ist, der wächst, sowohl in Bezug auf die verbrachte Zeit, als auch in Bezug auf das Engagement und den Umsatz. Und so sehen wir das nach wie vor als eine große Chance für uns.

"Wir wissen, dass unsere Franchises, insbesondere in einer Welt, in der es in der Spieleindustrie aus einer Reihe von Gründen immer schwieriger wird, brandneue Franchises auf den Markt zu bringen, einschließlich der Abwertung der IDFA und der zunehmenden Herausforderungen bei Marketing und Kundenakquise. Und dass Franchises wie die, die wir haben, sehr gefragt sind und bei der Einführung von Spielen helfen können.

"Man braucht immer noch ein großartiges Spiel, und die Realität ist, dass wir das Pech hatten - in einem kurzen Zeitraum von 12 Monaten haben wir uns von dem Rekordjahr 2023 mit Hogwarts Legacy auf die andere Seite dieses Spektrums mit Suicide Squad entwickelt. Und es ist immer noch hitgetrieben, aber einer der Bereiche, auf den wir uns besonders konzentrieren, nämlich etwa die Hälfte des 200-Milliarden-Dollar-Spielegeschäfts, ist der Free-to-Play-Bereich."

Zaslav fügte dann hinzu: "Einer der strategischen Vorteile, wenn wir unser gesamtes geistiges Eigentum besitzen, ist, dass sich die Welt verändert hat: Früher war es so, dass man einen Film oder eine TV-Serie startete, dann ein Spiel. Aber einer der Gründe, warum Hogwarts Legacy so erfolgreich war und letztes Jahr das #1-Spiel war, war, dass man zu Hogwarts Legacy ging und das Spiel betrat und Teil dieser Welt werden konnte. Das ist meiner Meinung nach ein großer Teil dessen, wohin sich diese Branche entwickelt.

"Dass wir einen Film machen, egal ob es Batman oder Superman oder Harry Potter ist, und vielleicht wird es eine TV-Serie geben, aber die Möglichkeit, in diese Welt einzutauchen und diese Erfahrung zu machen, Zeit mit all den Charakteren zu verbringen, ist etwas, das wir immer noch besitzen.

"Wir haben hier 11 Studios und wir haben eine Menge geistiges Eigentum. Und es gibt auch ein großes Interesse unter anderen, einen Teil dieser IP für Spiele zu nutzen, was wir uns ansehen. Denn wie JB sagte, müssen wir größer werden, und das geistige Eigentum, das wir besitzen, und der Wert, den es im Gaming-Bereich hat, ist etwas, das wir nutzen wollen."

Es sieht also so aus, als könnten wir irgendwann eine Welt sehen, in der Game of Thrones, DC, Harry Potter und andere große Franchises Spiele enthalten, die von Entwicklern entwickelt wurden, die nicht WBD gehören. Wenn das der Fall ist, wen würdest du gerne sehen, der sich an dieser vielversprechenden IP versucht?