Warner Bros. könnte nach dem Flop von Suicide Squad den Verkauf der Videospielsparte in Betracht ziehen

Sie sind sich dessen vielleicht nicht bewusst, aber im Jahr 2020 wurde die Videospielsparte von Warner Bros. fast für rund 4 Milliarden US-Dollar verkauft. Es wurde jedoch als zu wertvoll erachtet, um es zu entladen. Der Erfolg von Hogwarts Legacy einige Jahre später bestätigte, dass die Entscheidung, nicht zu verkaufen, wohl richtig war.

Dann kam Suicide Squad: Kill the Justice League, ein Spiel, das sich als einen Schritt zu weit in Richtung Live-Service als Hauptstütze der Warner Bros.-Spiele erwies, wobei sich die Verkaufszahlen als so niedrig erwiesen, dass WB vielleicht darüber nachdenkt, wieder zu verkaufen. Zumindest ist das laut Puck News der Fall, die in ihren Aufzeichnungen über potenzielle Zweige von Warner Bros., die verkauft werden könnten, eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Verkaufs-/Deal-Verkauf von Spielen auflisten.

Nach Ansicht des LightShed-Medienanalysten Rich Greenfield würde Warner Bros. beim Verkauf seiner Gaming-Sparte heute nicht den gleichen Preis wie im Jahr 2020 erzielen. "Während sie es heute sicherlich noch verkaufen können, hat sich die Branche dramatisch abgekühlt und ihr eigenes Schicksal hat unter dem jüngsten Verlust des Suicide Squad-Spiels gelitten", schrieb er.

