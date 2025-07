Warner Bros. Hot Wheels-Film wird mit John M. Chu am Steuer gedreht

HQ

Wenn man bedenkt, dass er in jüngster Zeit bei Filmen Regie geführt hat, zu denen Musicals wie Wicked und die kommende Fortsetzung sowie In the Heights gehören, könnte man meinen, dass der Filmemacher John M. Chu eine etwas seltsame Wahl ist, um einen Live-Hot Wheels Action-Film zu leiten, aber nicht laut Warner Bros. und Mattel.

Laut Variety wird Chu das Projekt leiten, das auf der Spielzeuglinie basiert, die auf dem Erfolg von Barbie aufbauen will, indem sie ein Erlebnis bietet, das "einige der schärfsten und schnittigsten Fahrzeuge der Welt" zeigt.

Es ist unklar, wie sich daraus eine Geschichte entwickeln wird, aber das Gleiche wurde auch über Barbie gesagt. Chu hat sich bereits dazu geäußert, diesen Film in Angriff zu nehmen, und erklärte: "Bei Hot Wheels ging es schon immer um mehr als nur Geschwindigkeit - es geht um Vorstellungskraft, Verbundenheit und den Nervenkitzel des Spielens" und fügte hinzu: "Diesen Geist auf die große Leinwand zu bringen, ist eine unglaubliche Chance. Ich freue mich darauf, [...] ein Abenteuer zu schaffen, das das Vermächtnis von Hot Wheels ehrt und es gleichzeitig an einen völlig neuen Ort fährt."

Es gibt noch keine Premierenpläne für den Film, noch wissen wir irgendetwas über Drehbuchautoren, Besetzung, Produktionsstarttermine und dergleichen.