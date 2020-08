Warner Bros. hat keine Pläne, Studios hinter Batman und Mortal Kombat zu verkaufen

In den letzten Monaten haben wir vermehrt Gerüchte darüber gehört, dass die Spielestudios von Warner Bros. Interactive verkauft werden sollen. Eine solche Akquisition hätte Activision, EA, Microsoft und andere große Unternehmen dazu ermächtigt, die Schöpfer der Batman-Arkham-Reihe (Rocksteady), Mortal Kombat (Netherrealm), der Lego-Games (TT Games), Batman: Arkham Origins (Warner Bros. Montreal), Avalanche Software (die derzeit an einem Harry-Potter-Spiel arbeiten) und einige andere talentierte Teams zu besitzen. Solch ein beeindruckender Haufen würde natürlich einen hohen Kaufpreis erfordern, daher ist es kein Wunder, dass Warner Bros. diese Gerüchte nun wiederlegt.

Das Unternehmen schreibt in einer Pressemitteilung, dass Warner Bros. Interactive, d.h. das Dachunternehmen, unter dem alle Entwickler zusammenlaufen, weiterhin mit all den Marken und interaktiven Erlebnissen der entsprechenden Franchise in Verbindung gebracht werden soll. Daher müssen wir wahrscheinlich nicht befürchten, dass die kommenden Spiele von Batman, Suicide Squad, Harry Potter und Lego aufgrund von Interessen neuer Besitzer plötzlich in Gefahr geraten.