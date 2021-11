Warner Bros. hat hohe Erwartungen an Hogwarts Legacy

HQ

Von Hogwarts Legacy haben wir nichts mehr gehört, seitdem es Anfang des Jahres kurzgebunden verschoben wurde. Kürzlich sprach die General Managerin Rachel Wakley von Warner Bros. im Toy-World-Magazin über die zwei großen Veröffentlichungen, die das Produktionsstudio 2022 für die magischen Welt der Hexerei und Zauberei vorgesehen hat. Abgesehen von Avalanche Softwares neuem Abenteuer erwartet der Publisher großes Interesse am Spielfilm Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore (bei uns heißt der Streifen "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse"):

"Wir haben zwei große Veröffentlichungen: einen Film und ein Spiel, die bei den Fans mit Sicherheit unglaubliche Aufregung auslösen werden. Das erste ist die Filmveröffentlichung von Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, der am 8. April in [den internationalen Kinos] startet. Der dritte Teil [der Filmreihe] wird mit Sicherheit ein echter Fan-Favorit.", glaubt die leitende Managerin.

"Die zweite große Veröffentlichung von 2022 wird ein neues Konsolenspiel sein: Hogwarts Legacy. Die Reaktion auf den dazugehörigen Trailer war erstaunlich und es scheint ein großer Erfolg zu werden. Wir wissen, dass Gaming ein wichtiger Teil des Marktes ist und [daran] müssen wir beteiligt sein. Nach allem, was wir gesehen haben, wird sich das Warten auf die Veröffentlichung lohnen und den Fans eine einzigartige Möglichkeit bieten, mit dem Franchise zu interagieren."

Quelle: Gamingbolt.