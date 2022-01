Warner Bros. Games sucht Entwickler für "unangekündigten AAA-Titel"

HQ

Warner Bros. Montreal konzentriert sich momentan auf die Entwicklung des Actionspiels Gotham Knights, das noch kein konkretes Veröffentlichungsdatum erhalten hat, aber in diesem Jahr erscheinen soll. Ein findiger Nutzer auf Twitter hat kürzlich bemerkt, dass das Studio bereits Stellenausschreibungen für einen "unangekündigten AAA-Titel" rausgegeben hat. Das Projekt wird wie folgt beschrieben:

„WB Games Montreal, eine Abteilung von Warner Bros. Interactive Entertainment (WBIE), sucht einen Senior-Gameplay-KI-Programmierer, der mit einem Entwicklungsteam zusammenarbeitet, das für einen neuen AAA-Titel verantwortlich ist."

In der Vergangenheit gab es einige Gerüchte, die sich mit der Frage beschäftigten, ob Warner Bros. womöglich an einem Superman-Spiel arbeiten könnte. Bestätigt wurden diese Meldungen bislang nicht, doch das Unternehmen hat in der Vergangenheit eng mit den DC-Lizenzen zusammengearbeitet.