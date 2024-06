Warner Bros. erhöht mit sofortiger Wirkung die Max-Abonnementpreise

HQ

Max, ehemals HBO Max, hat gerade die Preise für sein Abonnement für diejenigen erhöht, die die werbefreie Stufe abonniert haben. Für den werbefreien Standardplan zahlen die Nutzer zusätzlich 1 US-Dollar pro Monat oder 20 US-Dollar pro Jahr, während sich der Preis für den ultimativen werbefreien Plan um 10 US-Dollar pro Jahr und 1 US-Dollar pro Monat erhöht.

Die Abonnenten wurden nicht vor dieser Änderung gewarnt, da sie bereits in Kraft ist und auf ihrer nächsten Monatsrechnung erscheinen wird. Hier in Großbritannien haben wir Max nicht, da wir die meisten unserer HBO-Shows von Sky beziehen, aber für die Betroffenen ist dies ein weiteres Beispiel dafür, dass Streamer ihre Preise erhöhen.

Vielleicht dient die Preiserhöhung dazu, so viel wie möglich aus den Abonnenten herauszuholen, bevor ein großes Jahr für Max beginnt, in dem wir House of the Dragon Staffel 2 und The Last of Us Staffel 2 innerhalb von 12 Monaten sehen werden. Oder es könnte einfach eine andere Möglichkeit sein, ein bisschen Geld zu verdienen.

Danke, Engadget.

