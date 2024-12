Warner Bros. entfernt mehrere Cartoon Network-Spiele aus den Digital Stores

HQ

In einem Schritt, der viele Fans enttäuscht hat, hat Warner Bros. Discovery mehrere Cartoon Network-Spiele von der Liste genommen, darunter Adventure Time: Finn and Jake's Epic Quest, OK K.O.! Let's Play Heroes und Steven Universe: Save the Light und entfernten sie effektiv aus digitalen Stores wie Steam und dem Nintendo eShop. Die Spiele wurden am 23. Dezember 2024 aus dem Programm genommen, ohne dass Warner Bros. Discovery, Cartoon Network Games oder Adult Swim Games eine offizielle Erklärung abgegeben haben.

Diese Spiele wurden von den Fans der Serien, auf denen sie basieren, geliebt, wobei Adventure Time: Finn and Jake's Epic Quest aus dem Jahr 2014 und Steven Universe: Unleash the Light das neueste Spiel ist, das 2021 veröffentlicht wurde. Während einige Titel wie Monsters Ate My Birthday Cake weiterhin auf Steam verfügbar sind, bedeutet die Streichung dieser beliebten Spiele eine deutliche Reduzierung der digitalen Präsenz von Cartoon Network.

Dieses Massen-Delisting folgt auf einen ähnlichen Schritt Anfang des Jahres, als mehrere Indie-Spiele von Adult Swim Games ebenfalls entfernt wurden, obwohl einige später durch öffentlichen Aufschrei und Entwicklerunterstützung gerettet wurden. Warner Bros. Discovery hat die Gründe für die Entfernungen noch nicht geklärt, und die Fans fragen sich, ob die Spiele jemals wieder verfügbar sein werden.

Was halten Sie von diesem Schritt von Warner Bros.? Haben Sie eines der von der Liste gestrichenen Spiele gespielt?