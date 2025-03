Warner Bros., Disney, Amazon und andere machen DEI-Bemühungen still und leise zurück

HQ

In den späten 2010er und frühen 2020er Jahren fühlte es sich so an, als würden Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion von vielen Hollywood-Studios vorangetrieben, während es in den letzten Monaten so aussieht, als würden viele Unternehmen beginnen, auf die Maßnahmen zu verzichten, die sie zuvor zur Förderung von DEI eingeführt hatten.

Wie The Hollywood Reporter zeigt, hat Disney die Initiative "Reimagine Tomorrow" gestrichen, die unterrepräsentierte Stimmen und Völker stärken wollte. Wir haben auch gesehen, wie eine Trans-Handlung aus Disneys "Win or Lose" entfernt wurde und eine Tiana-Zeichentrickserie abgesetzt wurde.

Disney ist damit nicht allein, denn Amazon Studios hat sich neben Warner Bros. zurückgezogen, um die Vielfalt zu fördern. Es ist jedoch erwähnenswert, dass der ehemalige Senior VP of DEI von WBD der Meinung ist, dass die Arbeit zur Einbeziehung unterrepräsentierter Menschen in Film und Fernsehen fortgesetzt wird.

"Diese Unternehmen engagieren sich immer noch für die Arbeit, aber leise und nicht so laut", sagte Karen Horne. Anderswo halten Unternehmen wie Apple, Paramount und andere DEI immer noch durch Programme und Einstellungsquoten aufrecht, aber einige mögen dies immer noch als das betrachten, was als "positive Diskriminierung" bezeichnet wird.

Werbung: