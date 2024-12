Warner Bros. Discovery und BBC unter Beschuss, weil sie J. K. Rowlings Haltung zu Transgender-Rechten unterstützen

HQ

Warner Bros. Discovery und die BBC stehen für ihre anhaltende Unterstützung von J. K. Rowling in der Kritik, nachdem die Autorin eine zunehmend kontroverse Haltung zu Transgender-Themen eingenommen hat. Laut Deadline wird den Unternehmen vorgeworfen, mit zweierlei Maß zu messen, wenn es um ihre Politik für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI) geht, insbesondere nachdem sie Rowling inmitten ihrer härteren Rhetorik über Trans-Rechte unterstützt haben.

Warner Bros. Discovery arbeitet mit Rowling an der kommenden Harry-Potter-Serie für die HBO-Streaming-Plattform Max, während die BBC kürzlich die 6. Staffel von Strike, die auf Rowlings Romanen basiert, unter dem Pseudonym Robert Galbraith uraufgeführt hat. Der Autor fungiert bei beiden Projekten als ausführender Produzent.

Mitglieder der Transgender-Community, insbesondere solche, die in den Medien arbeiten, haben Bedenken über die Entscheidungen der Unternehmen geäußert und darauf hingewiesen, dass sich Rowlings Sprache zu Trans-Themen in den letzten vier Jahren von maßvoller Meinungsverschiedenheit zu einer aufrührerischeren Rhetorik gewandelt hat. Diese Personen argumentieren, dass die Unterstützung von Rowling den internen DEI-Richtlinien beider Organisationen widerspricht, insbesondere in Bezug auf die Behandlung von Transgender-Mitarbeitern.

Warner Bros. Discovery hat daraufhin erklärt, dass Rowling das "Recht hat, ihre persönlichen Ansichten zu äußern", und betonte, dass ihre Beteiligung an der Harry-Potter-Reihe dem Projekt zugute kommen wird. Die BBC lehnte es unterdessen ab, Rowlings Ansichten zu kommentieren, bekräftigte aber ihr Engagement für die Schaffung einer integrativen Belegschaft, die die Vielfalt des Vereinigten Königreichs widerspiegelt.

Kritiker argumentieren, dass das Vorgehen beider Unternehmen ihr öffentliches Engagement für Inklusion untergräbt. Bamby Salcedo, CEO der TransLatin@ Coalition, drückte seine Enttäuschung über die "Verwirrung" aus, die durch Warner Bros. Discoverys fortschrittliche Botschaften für die Mitarbeiter verursacht wurde, im Gegensatz zu seiner Unterstützung für Rowling. In ähnlicher Weise deutete Freddy McConnell, ein Transgender-Journalist, an, dass die Unterstützung der BBC für Rowling die Wahrnehmung verstärken könnte, dass der Sender "institutionell transphob" sei.

Die Debatte hat zu einer weiteren Spaltung in der Branche geführt, wobei einige eine Trennung von Kunst und Politik fordern, während andere argumentieren, dass die finanzielle Unterstützung von Rowling ihre Ansichten ermöglicht, die Anti-Trans-Anliegen finanzieren. Die Kontroverse hat wichtige Fragen über die Balance zwischen künstlerischer Freiheit und unternehmerischer Verantwortung in einer zunehmend polarisierten Kulturlandschaft aufgeworfen.

