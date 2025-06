Warner Bros. Discovery spaltet sich in zwei Unternehmen auf

HQ

Bei Warner Bros. Discovery sieht es schon seit einiger Zeit schwierig aus. Bei Gamereactor haben wir die Probleme in der Abteilung von WB Games bemerkt, wo wir Spiele wie Suicide Squad: Kill the Justice League und die Absage des Monolith Wonder Woman-Spiels gesehen haben.

Es scheint, dass die Strategie von WBD, sein Schiff wieder in Ordnung zu bringen, darin besteht, sich in zwei getrennte Einheiten aufzuspalten. Dabei handelt es sich um Streaming und Studios sowie Global Networks. Ersteres besteht aus WB Television, WB Pictures, WB Games, DC Studios, HBO, HBO Max und den Film- und TV-Bibliotheken von WBD.

Global Networks besteht aus CNN, TNT Sports, Discovery, Discovery+ und anderen TV-Netzwerken. David Zaslav wird die Bereiche Streaming und Studios leiten, WB-CFO Gunnar Wiedenfels wird CEO von Global Networks.

"Die kulturelle Bedeutung dieses großartigen Unternehmens und die eindrucksvollen Geschichten, die es seit mehr als einem Jahrhundert zum Leben erweckt, haben unzählige Menschen auf der ganzen Welt berührt. Es ist ein wertvolles Vermächtnis, das wir mit Stolz in diesem nächsten Kapitel unserer gefeierten Geschichte fortsetzen werden", sagte Zaslav in einer Erklärung (via Deadline). "Indem wir in Zukunft als zwei unterschiedliche und optimierte Unternehmen agieren, geben wir diesen ikonischen Marken den schärferen Fokus und die strategische Flexibilität, die sie benötigen, um in der sich entwickelnden Medienlandschaft von heute am effektivsten zu konkurrieren."

Die Aufteilung soll offiziell im Jahr 2026 stattfinden.