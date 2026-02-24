Warner Bros. Discovery prüft das neueste Angebot von Paramount Skydance, scheint aber weiterhin den 83-Milliarden-Dollar-Deal von Netflix zu bevorzugen

HQ

Wenn ein Unternehmen, das so viel wert ist wie Warner Bros., auf dem Tisch liegt und kaum 83 Milliarden Dollar ausgegeben werden, erwartete niemand, dass die gewaltigen Übernahmeprozesse schnell abgeschlossen werden. Dennoch scheint jede Woche eine neue Entwicklung zu bringen, und diese Woche scheint eine zu sein, in der einige sehr entscheidende Entscheidungen getroffen werden, denn Warner Bros. Discovery hat ein weiteres Angebot von Paramount Skydance erhalten, das der Vorstand seinen Aktionären aktiv mitteilt, dass er prüfen und berücksichtigen wird.

Laut Variety geschieht das alles, da Warner Bros. Discovery sehr deutlich betont hat, dass Netflix den von Netflix vorgeschlagenen und bereits akzeptierten Deal voranschreitet, anstatt sich darauf zu konzentrieren, was Paramount Skydance bringt, auch wenn dieser Deal finanziell viel größer ist – etwa 108 Milliarden Dollar. Der Grund dafür scheint zu sein, dass Paramount Skydances Gebote oft an einer Reihe von Krediten gebunden sind, die es ermöglichen, eine so astronomische Gebühr zu erzielen, während Netflix aufgrund des enormen Reichtums und Werts des Streamingers sicherer ist.

Es ist unklar, was Paramount Skydance im Rahmen dieses neuesten Deals anbietet und wie es seine früheren Angebote verbessert hat, die Warner Bros. Discovery schnell eingestellt hat. Doch der Vorstand sagt weiterhin, dass er diese Bewerbung untersuchen wird, und betont aktiv, dass er weiterhin Netflix' Alternative empfiehlt – während er sich auf eine endgültige Abstimmung am 20. März vorbereitet, bei der die wahre Zukunft von WBD entschieden wird.

Wenn dieses jüngste Angebot von Paramount Skydance gegenüber dem von Netflix akzeptiert wird, hat der Streamer dann vier Tage Zeit, sein Angebot zu verbessern oder sich alternativ zu entscheiden, ganz aus dem Deal auszusteigen, wobei WBD dann einige Milliarden Dollar für den Rücktritt auf einen zuvor vereinbarten Deal erhält.

Wir werden sehen, wie sich die Dinge in den kommenden Tagen und Wochen ändern, aber so wie es aussieht, wird Netflix weiterhin Käufer von Warner Bros. und der Streaming-Plattform HBO Max sein.