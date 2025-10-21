Warner Bros. Discovery bestätigt offiziell, dass das Unternehmen zum Kauf angeboten wird

HQ

Vor einigen Tagen haben wir Gerüchten über eine mögliche Übernahme von Warner Bros. durch ein anderes Unternehmen aus dem Kommunikations- oder Unterhaltungssektor Glauben geschenkt. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Unternehmen selbst nicht bestätigt, dass es sich im Prozess eines vollständigen Verkaufs befand, und es gab Spekulationen, dass nur bestimmte Abteilungen innerhalb von Warner Bros. Discovery veräußert wurden. Wie sich herausstellte, war das nicht wahr.

Die Warner Bros. Discovery Group und alle ihre Tochtergesellschaften haben heute bekannt gegeben, dass sie offen für eine vollständige Übernahme ihres gesamten Geschäftsbetriebs sind. Das Dokument, das sie ihren Aktionären zur Verfügung gestellt haben (das erst jetzt ans Licht kommt, aber von Anfang Juni stammt), beschreibt das Angebot eines frühen Buyout-Bonus für Investoren, der nach Ermessen des Vorstands verlängert werden kann.

Es scheint, dass die ersten Angebote bereits auf den Tisch gelegt wurden, aber bisher war keines erfolgreich. Der letzte, der abgelehnt wurde, ist der von Paramount Skydance, der 60 Milliarden Dollar für den Kauf geboten hat und 24 Dollar pro Aktie gezahlt hat. Heute liegen die Aktien von Warner Bros. Discovery WBD bei 20,33 pro Aktie, nachdem sie seit Bekanntwerden des abgelehnten Angebots um 11 % gestiegen sind, mehr als zwei Punkte.

Nicht viele Unternehmensgruppen können eine solche Akquisition in die Finger bekommen, aber wer es schafft, wird ein Multiversum in der Tasche haben, mit DC Studios und seinem neu aufgelegten Kinouniversum, Barbie, Harry Potter, The Conjuring, einem Minecraft-Film und vielen, vielen mehr. Und das sind auch bei Filmen, denn das Angebot umfasst auch Nachrichtensender wie NBC und Warner Bros. Games, mit NetherRealm Studios (Mortal Kombat, Injustice), Avalanche Software (Hogwarts Legacy) oder Respawn (Batman: Arkham), um nur einige zu nennen.

Was denkst du? Können Sie ein paar Milliarden erübrigen, um ein Multiversum der Unterhaltung zu kaufen?