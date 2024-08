Warner Bros. befasst sich mit der schlechtesten Quidditch-Regel in Harry Potter: Quidditch Champions

HQ

Anfang dieser Woche wurde bekannt gegeben, dass PlayStation Plus -Abonnenten nächste Woche in Harry Potter: Quidditch Champions einsteigen können, wenn der Titel als Teil ihrer monatlichen kostenlosen Spielangebote debütiert. Vor diesem Hintergrund hat Warner Bros. Games nun einen vollständigen Gameplay-Trailer für den Titel veröffentlicht, der zeigt, wie der fiktive Sport gespielt wird und wie eine bestimmte dumme Regel behoben und aktualisiert wurde.

Wir sprechen hier über die Snitch. In der Wizarding World ist die Snitch 150 Punkte wert und beendet eine Partie Quidditch, was sie im Wesentlichen zu einem absolut notwendigen Ziel macht und die Seeker mit enormem Abstand zur wichtigsten Rolle in diesem Sport macht. In Quidditch Champions sind die Snitch nur 30 Punkte wert und beenden das Spiel nicht, sondern wir müssen warten, bis die zugewiesene Zeit abgelaufen ist.

Ansonsten gab der neue Gameplay-Trailer auch einen Einblick in die Career Mode und wie die Spieler beim Weasley's Burrow in der Garden Cup Quidditch spielen werden, bevor sie in den Rängen aufsteigen und schließlich in der Triwizard Cup gegen die Besten aus Hogwarts, Durmstrang und Beauxbatons antreten und schließlich in die Quidditch World Cup aufsteigen, wo der elitärste Wettbewerb ausgetragen wird.

Was die Online-PvP-Elemente betrifft, so übernimmt jeder Spieler die Aufgabe, ein Chaser zu sein und gleichzeitig entweder als Keeper, Beater oder Seeker zu agieren, was bedeutet, dass die Rollen in dieser Version von Quidditch ziemlich fließend zu sein scheinen.

Seht euch all das im neuen Trailer unten in Aktion an, bevor Harry Potter: Quidditch Champions am 3. September auf PC und Konsolen erscheint.