Warner bietet eine ausführliche Erklärung von Gotham Knights

HQ

Warner Bros. Interactive Entertainment war nicht gerade schüchtern, wenn es um neue Trailer für die kommenden Gotham Knights geht, und es fühlt sich an, als hätten wir seit mehreren Wochen jeden Tag einen. Aber da das Spiel in zwei Tagen startet, ist hier noch eines, und diesmal möchte Warner erklären, was das Spiel eigentlich ist.

Wir erhalten einen Überblick über die Geschichte, eine Präsentation der vier Protagonisten und einen genaueren Blick auf das Gameplay sowie andere Dinge, die gut zu wissen sind. Gotham Knights erscheint am 21. Oktober für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X. Wir haben gerade unsere Rezension beendet, also erwarten Sie, bald mehr darüber zu erfahren, was wir von diesem Abenteuer halten.