Warner arbeitete an einem Maskottchen-Kart-Rennen

Da MultiVersus nun geschlossen und Entwickler Player First Games geschlossen wurde, vergisst man leicht, dass es während der Beta zunächst ein voller Erfolg war, da es anscheinend viele Leute gab, die mit der riesigen Auswahl an Charakteren des Unternehmens kämpfen wollten. Tatsächlich hatte Warner beabsichtigt, das Konzept weiter auszubauen und über VCG wird nun enthüllt, dass sie auch ein Kart-Spiel in Arbeit hatten, das während der Pandemie begann.

Es sollte sowohl für PC als auch für Smartphones veröffentlicht werden, aber man kann sich natürlich vorstellen, dass es auch auf Konsolen gekommen wäre, wenn es populär geworden wäre. Das unbenannte Spiel trug den Arbeitstitel Moonlight, und einige der Namen, die Berichten zufolge in Betracht gezogen wurden, waren WB Racers und XDR. Es wurde von Warner Bros. San Diego entwickelt, das jedoch Probleme mit einer hohen Mitarbeiterfluktuation hatte.

Berichten zufolge gab es intern Murren, als MultiVersus die Chance bekam, nicht nur einmal, sondern zweimal veröffentlicht zu werden, während das Kart-Spiel anscheinend nie den Schuss bekam. Sowohl Warner Bros. San Diego als auch Player First Games werden dieses Jahr endgültig geschlossen, und hoffentlich können einige durchgesickerte Videos oder Aufnahmen aus dem Projekt online gehen, damit wir sie zumindest sehen können.

Was denkst du, hätte ein Warner-Rennwagen erfolgreich sein können?