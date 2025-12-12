Warlock ist ein neues Dark-Fantasy-Rollenspiel aus der Welt von Dungeons & Dragons

Wir wussten, dass wir nach dem Erfolg von Baldur's Gate III viele weitere D&D-Spiele bekommen würden, und Wizards of the Coast verschwendet keine Zeit damit, uns die Richtungen seiner Fantasy-Welt zu zeigen. Insbesondere das neue RPG Warlock scheint uns einen Einblick in eine dunklere Seite des IP zu geben.

Wir hatten nur einen Blick auf eine Zwischensequenz von Warlock, aber es sieht schon so aus, als würde sie die schärfere, dunklere Seite von D&D annehmen. Das Spiel wird nächsten Sommer einige Gameplay-Elemente zeigen, bevor ein Veröffentlichungstermin irgendwann im Jahr 2027 ansteht.

Genug Zeit, um mehr über das Spiel zu erfahren, und obwohl die Zwischensequenzen einige coole visuelle Effekte zeigen können, hoffen wir, bald zu sehen, ob das Gameplay damit mithalten kann: