Bevor ich richtig in Warlander eintauche, gibt es wahrscheinlich etwas, das es wert ist, hervorgehoben zu werden. Online gab es viele Diskussionen über die Anti-Cheat-Software, die dieses Spiel enthält, wobei einige angeben, dass es Daten genommen hat. Obwohl ich die Details nicht bestätigen kann, ist es etwas, das einen guten Teil des Diskurses über Warlander umgibt, und eine Tatsache, die für jeden, der in das Spiel einsteigen möchte, erwähnenswert ist.

Aber nachdem das aus dem Weg geräumt ist, hier ist Warlander, das neueste Spiel von Toylogic, dem Entwickler hinter Happy Wars von 2012. Warlander ist ein Multiplayer-Spiel, das sich um zwei Teams dreht, die beide versuchen, ihre Burg und ihren Kern vor der feindlichen Seite zu verteidigen. Mit drei Bahnen und jeder Seite mit Türmen und einer Basis, die überrannt werden muss, könnte man Warlander in gewisser Weise mit einem MOBA vergleichen.

Aber das würde Warlander nicht wirklich gerecht werden. Es hat ein paar MOBA-Elemente, sicher, aber es hat auch eine Prise mittelalterlicher Kämpfe, ähnlich wie Ritterlichkeit oder Mordhau, und einen Löffel Turmverteidigung. All das vermischt sich zu einem lebendigen, lustigen Erlebnis.

Warlanders Gameplay läuft darauf hinaus, dass ein Team rennt, um den Kern des anderen zu erobern. Sowohl Angreifer als auch Verteidiger können Belagerungs- und Nahkampfwaffen zu ihrem Vorteil nutzen. Während dies unglaublich einfach klingt, gibt es einige Möglichkeiten, in denen Toylogic hier ein wenig Abwechslung hinzugefügt hat. Es gibt nämlich die drei Hauptklassen: den stämmigen Standard-Nahkämpfer des Kriegers, die Unterstützungsklasse, die im Kampf gut abschneidet, den Kleriker und den zaubernden, belagernden Waffenzerstörer. Jede dieser Klassen hat jede Menge Ausrüstung, die du in einer Ausrüstung anpassen kannst, aber ein Großteil deiner Ausrüstung ist sehr ähnlich, besonders im Fall des Kriegers und des Klerikers. Es gibt auch Fernkampfwaffen, aber abgesehen von den Magierzaubern sind viele davon nur mittelalterliche Versionen von Waffen mit automatischen, Einzelschuss- und Burst-Fire-Optionen.

Neben der Auswahl einer Klasse erhält dein Team beim Laden in ein Warlander-Spiel Optionen darüber, mit welcher Art von Taktik du an eine Schlacht herangehst und welche Trupps verwendet werden, um den Feind zu stürmen, Türme zu erobern und die Heimatbasis zu verteidigen. Wenn man viel Zeit mit jeder der Klassen und den Rollen verbringt, scheint es, dass einige im Vergleich zu anderen leider mehr Aufmerksamkeit erhalten haben. Die Klerikerklasse zum Beispiel fühlt sich nicht überwältigend an und hat nicht wirklich einen großen Einfluss auf das Schlachtfeld. Er kann kämpfen, aber nicht annähernd so gut wie der Krieger, und er kann sein Team unterstützen, aber Warlanders Kampf ist oft so schnell, dass er bereits tot ist, wenn du bereit bist, einen Teamkollegen zu heilen. Dies lässt den Kleriker in einer etwas unangenehmen Position zurück und macht es schwer zu rechtfertigen, ihn konsequent über den Krieger zu stellen.

In Bezug auf die Rollen erweist es sich zunächst als etwas langweilig, in der Verteidigung zu sein, da alles, was Sie in den ersten Minuten wirklich tun, das Aufstellen von Ballisten und Kanonen ist, aber es erweist sich tatsächlich als eine der lustigeren Arten zu spielen, da sich das Abschießen von Dutzenden von Feinden erweist, während sie versuchen, eine Basis zu stürmen, als befriedigend erweist. Oder wenn sich Warlanders Belagerungswaffen nicht wie Erbsenschützen anfühlen würden. Die Kanone schießt vor allem diesen beeindruckenden Feuerstrahl auf Feinde, richtet aber nur in einem winzigen AoE wenig Schaden an.

Mit der Assault-Rolle können Sie einfach und effektiv direkt in die Action einsteigen. Die Rolle der Spezialeinheiten hingegen scheint nicht wirklich einen Platz zu haben, da sie für die Einnahme von Türmen und Zielen gedacht ist, aber Angriffsteams können dies genauso effektiv tun, wie sie direkt hineingeworfen werden. Ich verstehe, was Toylogic hier anstrebt, ich glaube einfach nicht, dass es funktioniert, und ich frage mich, warum nicht einfach die beiden klaren Rollen haben, die feindliche Basis anzugreifen und die eigene zu verteidigen?

Ein weiterer Grund, warum die Verteidigungsrolle vorzuziehen ist, ist, dass Sie nicht in Warlanders Nahkampf stecken bleiben müssen. Leider hat Warlanders Nahkampf, obwohl er wie eine eher cartoonartige Ritterlichkeit aussieht, nichts von ersterer Politur. Kämpfe gehen oft in zwei Spieler über, die nur Blöcke brechen und Angriffe zerschlagen, bis sich ihr Gegner erholt hat. Das soll nicht heißen, dass der Kampf in Warlander freudlos ist, da die Kämpfe des Spiels ihren flachen Nahkampf in extrem chaotischen Scharmützeln etwas ausgleichen, bei denen Magier Feuerbälle über Kopf schießen, andere Klassen ihre Fernkampfwerkzeuge wie automatische Armbrüste verwenden und der Fleischwolf des Nahkampfs im Zentrum von allem.

Warlanders Action macht unbestreitbar Spaß. In das Chaos der Kämpfe einzutauchen - die dank all der Zauber und Fähigkeiten, die gleichzeitig ausgelöst werden, auch optisch auffällig sind - erweist sich als eine sehr fesselnde Gameplay-Schleife, etwas, das mich während meiner Stunden damit immer wieder zurückkommen ließ. Da ich jedoch immer mehr Zeit mit Warlander verbracht habe, kann ich nicht sagen, dass diese anfängliche Aufregung geblieben ist, und bis Toylogic mehr Karten, Spielmodi und andere Inhalte ins Spiel bringt, riskiert es, seinen Glanz viel zu schnell zu ruinieren.

Wenn Sie ein paar Stunden Zeit haben, um zu töten, ist Warlander ein unterhaltsames, fesselndes Spiel mit einer überraschenden Menge an Abwechslung, obwohl es zum Zeitpunkt des Schreibens nur zwei Spielmodi gab. Mit seinen Klassen und verschiedenen Belagerungsausrüstungen, die Sie kontrollieren können, einem riesigen Roboter und Kataklysm-Idole, die ein Schlachtfeld absolut zerstören, gibt es viel zu tun, sobald Sie zum ersten Mal eintreten. Aber der Reiz schwankt mit der Zeit, und wenn die Neuheit von Warlander nachlässt, scheint es nicht viel Klebkraft zu haben.

Der Mangel an Tiefe macht Warlander zu einer soliden, aber letztendlich vergessenen Erfahrung, und wenn Toylogic möchte, dass dieses Spiel in den kommenden Monaten und möglicherweise Jahren ein Erfolg wird, wird es eine erhebliche Menge an Änderungen benötigen, einschließlich Verbesserungen an seinen Klassen, um nicht deutlich über den anderen zu stehen, und eine Überarbeitung des Nahkampfes, um es etwas weniger langweilig zu machen.

Andererseits ist Warlander eine kostenlose Erfahrung, also schadet es nicht viel, es auszuprobieren.