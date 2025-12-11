Wario World jetzt verfügbar auf der Nintendo Switch 2: Nintendo hat es gerade zu NSO hinzugefügt

Nintendo scheint derzeit seinen Nintendo Switch Online-Abonnementdienst auszubauen. Gestern haben wir über zwei Nintendo-64-Klassiker gesprochen, die dem Service beitreten, und heute sprechen wir über einen Titel, der aus dem digitalen Gamecube-Katalog aufgenommen wird (und daher nur für Nintendo Switch 2-Abonnenten zugänglich ist). Wir sprechen hier von Wario World, dem Titel, der von Treasure Co. entwickelt und 2003 für Nintendos Konsole veröffentlicht wurde.

Wario World war ein Plattformer mit Marios pummeligem Gegner als Protagonisten, bei dem er die Kontrolle über sein Schloss von Black Jewel, einem bösen Juwel, zurückerlangen musste. Wario hatte eine "Hypersaug"-Fähigkeit. Es ist ein ziemlich spaßiges Spiel, wenn auch etwas kurz. Jedenfalls ist es jetzt über das NSO + Expansion Pack erhältlich, und du kannst es dir im neuen Trailer von Nintendo unten ansehen.

Mehr Wario kommt bald...

Gamereactor hat erfahren, dass dieser Klassiker nicht die einzige Nachricht für den knoblauchnasigen Oberherrn sein wird, denn bald wird es weitere Neuigkeiten über die Figur geben. Was denkst du, wird es sein?