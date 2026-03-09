Wario-Veteran Goro Abe hat Nintendo nach 25 Jahren verlassen

In weniger als einem Jahr haben zwei schwergewichtige Nintendo-Veteranen das Unternehmen verlassen. Wir sprechen hier von Kensuke Tanabe und Hideki Konno, die beide seit den frühen NES-Jahren bei der Firma sind und ihre Karrieren 1986 begonnen haben. Nun hat ein weiterer Veteran seinen Abschied angekündigt.

Diesmal ist es Goro Abe, der seit über 25 Jahren bei Nintendo arbeitet. Er ist bei Nintendo so etwas wie ein Wario-Experte und war an Wario Land 4 und allen WarioWare-Spielen beteiligt und hat zudem seine Wario-Expertise zu Super Smash Bros. Brawl beigesteuert. Über X schreibt er, dass der Grund für seinen Weggang darin liegt, dass ihm eine Professur an der Osaka Elektrokommunikationsuniversität angeboten wurde, um mit Spiele- und Sozialdesign zu arbeiten sowie Forschung im Bereich Spieleentwicklung durchzuführen.

Wir möchten ihm für die unvergessliche Unterhaltung danken und ihm viel Glück wünschen.