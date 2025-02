Wario Land 4 erscheint nächste Woche für Switch Online

Nintendo baut seine Bibliothek mit klassischen Titeln weiter aus und hat jetzt angekündigt, dass Wario Land 4 am 14. Februar zu Switch Online + Erweiterungspack hinzugefügt wird. Ursprünglich für den Game Boy Advance veröffentlicht, können wir in diesem Abenteuer als Wario herumspringen und ihm helfen, Schätze zu sammeln. Schauen Sie sich den Trailer und eine kurze Beschreibung des Spiels unten an.

"Wario Land 4 erscheint am 14.02. für Nintendo Switch Online + Erweiterungspack! Der verrückte Wario hat seinen bisher größten Score entdeckt! Es ist eine fabelhafte goldene Pyramide voller Reichtümer! Das Problem ist, dass die Bewohner den Schatz nicht so einfach hergeben wollen, aber das hat Wario bisher nicht aufgehalten! In Wario Land 4 ist der gierige Held nicht mehr unbesiegbar, wie in seinen vorherigen Plattform-Abenteuern. Er kann jedoch erstaunliche Verwandlungen durchmachen, die ihm bei seiner Suche helfen – wie zum Beispiel Vampirfledermaus-Wario, Hüpf-Wario und sogar Zombie-Wario zu werden!"

Hast du Wario Land 4 schon einmal gespielt und wirst du es auf der Switch ausprobieren?