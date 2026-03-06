Warhounds Gameplay-Vorschau: XCOM kombiniert mit Jagged Alliance in Afrika

Wenn du mir Geld für jedes taktische rundenbasierte Strategiespiel geben würdest, das ich im Laufe der Jahre gespielt habe, wäre ich heute reich. Es ist ein fantastisches Genre und oft so begrenzt im Umfang, dass es sowohl Tiefe bewahrt als auch ein großartiges Erlebnis bietet, ohne zu langgezogen zu werden. Natürlich gibt es Ausnahmen, wie XCOM, wo die Spielzeit deutlich länger ist. Warhounds ist ein spannender Versuch, eine Söldnertruppe zu kontrollieren, die für die Zukunft Afrikas kämpft. Eine mysteriöse Gruppe hat begonnen, Land um Land zu zerschlagen und versucht, den gesamten Kontinent zu erobern. Sie werden geschickt, um einen der letzten überlebenden Präsidenten eines Landes zu retten und gegen diese Bedrohung zu kämpfen.

In dieser Vorschauversion waren die Auswahlmöglichkeiten ziemlich begrenzt. Ich durfte in den ersten Momenten des Spiels drei verschiedene Missionen absolvieren. Man wird eingeflogen, um einem brüllenden Präsidenten mit einem Maschinengewehr zu helfen, und die ersten beiden Missionen dienen als Trainingsmodus. Mein erster Gedanke war, dass es XCOM und Jagged Alliance ähnelt. Leider fühlt es sich nicht ganz so gut an wie diese anderen, aber in mancher Hinsicht scheint es eine unterhaltsame Alternative zu sein. Wenn du mit schrecklichen Dialogen mit seltsamen Wortwahlen und peinlichem Macho-Zeug umgehen kannst, könntest du das Gameplay schätzen. Ich mache keinen Spaß, wenn ich sage, dass der Dialog peinlich ist; es gab Momente, in denen ich meinen Kopf unter dem Computertisch verstecken wollte. Die fragwürdige Synchronisation, die auf verschiedenen Lautstärkestufen aufgenommen wurde, trägt zu Dialogen bei, die schwer zu würdigen sind. Leider arbeiten nur wenige Synchronsprecher in diesem Spiel, und selbst sie haben fragwürdige Dinge zu sagen. Das bedeutet, dass der Aspekt der Jagged Alliance das Spiel wirklich nicht tragen kann.

Der Graubereich ist ein Bereich, den du nicht sehen kannst. Meistens sieht dich der Feind auch nicht.

Wenn du jedoch taktischen rundenbasierten Kampf schätzt, ist das hier ziemlich gut. Das Gameplay ist mit vollständiger und halber Deckung vorhanden. Man kann die Soldaten mit Schutzwesten, verschiedenen Waffentypen, Handgranaten und vielem mehr ausstatten. Erst in der dritten Mission konnten wir eine begrenzte Menge davon testen. Ich schätze die Möglichkeit, die Kamera zu drehen, das Bewegungssystem und das Drehen. Wie in den modernen XCOM-Spielen kann man sich bewegen und schießen, zweimal schießen oder sich weiter bewegen. Es gibt auch Fähigkeiten, mit denen man sowohl sprinten als auch schießen kann. In dieser Hinsicht denke ich, dass Warhounds gut funktioniert. Leider kann ich das über den Computerwiderstand in dieser Testversion nicht wirklich sagen. Die Gegner trafen oft recht unbeholfene Entscheidungen, brachten sich in Gefahr, und es war nicht schwer, sie zu besiegen.

Ich nehme an, dass sie durch mehr Schutzwesten, bessere Waffen und Fähigkeiten verstärkt werden. Gleichzeitig kann ich bereits warnen, dass die Computergegner Schwierigkeiten haben, das Spiel richtig zu spielen. Man landet oft in einer überlegenen Position und kann den Gegner schnell zerstören. Es ist noch etwas früh, das zu hart zu kritisieren, da wir nur die ersten Level getestet haben. Es ist auch unklar, welchen Unterschied die Schwierigkeitsgrade für das Spielerlebnis machen werden. Die Kämpfe selbst sind nur ein Aspekt des Titels. Es gibt auch einen Modus, der Basenbau, Rekrutierung und Geldmanagement umfasst. Es bleibt abzuwarten, ob das Gesamtpaket gut sein wird, und ich glaube, dass dies über den Erfolg oder Misserfolg des Titels entscheiden wird. Nach dem, was ich bisher getestet habe, ist es kein vielversprechendes Spiel. Es fühlt sich alt an und wie etwas, das die Wettbewerber schon besser gemacht haben. Gleichzeitig könnte es zu einem interessanten Titel führen, der stark von dem Vorgänger inspiriert ist und nichts völlig Neues macht. Manchmal kann mehr vom Gleichen hervorragend funktionieren, und genau das interessiert mich bei Warhounds.

Das Boot ist dein Hub und deine Basis. Hier baust du Gebäude, rekrutierst Soldaten und bereitest dich auf deine Missionen vor.

Ich bin sehr neugierig, wie die Basis an Bord des Schiffs mit dem Rest des Spiels interagieren wird. Wie wird man Geld verdienen und wie wird alles zusammenpassen? Wir wissen noch nicht, wie viele der Missionen generisch und wie viele maßgefertigt sind. Die Geschichte selbst baut ausschließlich auf der Prämisse dieser drei Missionen auf. Es sollte jedoch gesagt werden, dass sich alles vertraut anfühlte. An dem Titel gab es nichts Besonderes, außer seiner Kulisse. Afrika ist ein Kontinent, der selten in Computerspielen verwendet wird, was ich etwas schade finde. Mein Favorit in der Far Cry-Reihe ist wahrscheinlich immer noch der zweite, dank des Settings, der Geschichte und der coolen Gameplay-Elemente, die die Serie seitdem nicht mehr auf die gleiche Weise wiederverwendet hat.

Obwohl ich Probleme mit der Synchronisation und dem geschriebenen Dialog hatte, passt die Musik dazu. Auch die Waffen klingen gut, und von dem Wenigen, was ich nutzen konnte, wirkt die Auswahl dennoch abwechslungsreich. Die Grafik bietet kein Spiel, das man für seine Optik loben wird, aber es sieht trotz einiger seltsamer Gesichtsanimationen völlig akzeptabel aus. Technisch gesehen ist es in Bezug auf Auswirkungen und Umweltzerstörung etwas veraltet. Allerdings denke ich nicht, dass es unspielbar ist, und manchmal sieht es gut aus. Leider werden schöne Bilder durch hässliche Animationen und niedrig aufgelöste Texturen ersetzt. Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass ich sowohl schlechtere als auch bessere Beispiele im Genre gesehen habe. Ein typisches Beispiel in diesem Spiel sind die Zwischensequenzen. Diese können wegen des Kamerawinkels völlig verrückt aussehen. In einem der Gebäude traf ich auf einen neuen Gegnertyp mit einem Messer. Dieser Schurke hatte während der gesamten Sequenz sein Gesicht mit einem Handtuch in niedriger Auflösung bedeckt. Es gibt viele solcher Dinge, die das Gesamterlebnis beeinträchtigen.

Manchmal ist der Winkel falsch. Dieser Schurke ist mit einem Handtuch bedeckt und versucht, furchteinflößend auszusehen.

Warhounds ist ein Spiel über Geld und Söldner in einem XCOM-Setting. Die Charaktere sprechen ein bisschen wie in Jagged Alliance, und mehr als einmal wünschte ich, sie wären einfach leise. Andererseits mochte ich es, Handgranaten zu werfen, den schwer zu treffenden Gegner zu treffen und auf die richtige Weise zu flankieren. Die Umgebungen bieten außerdem Häuser, Dächer und vieles mehr, was freie Bewegung und viele Strategien ermöglicht. Leider hatte ich das Gefühl, dass die Computergegner das in den freien Missionen nicht wirklich genutzt haben. In den Trainingsstufen folgen sie bestimmten Anweisungen der Entwickler, damit man die Grundlagen lernen kann. Das bedeutet, dass es schwierig ist, etwas über sie zu sagen. Ich bin bezüglich dieses Titels vorsichtig optimistisch. Allerdings gibt es selbst im Pre-Release-Test offensichtliche Probleme, von denen ich nicht sicher bin, ob Everplay DMCC sie vor dem vollständigen Launch beheben kann. Wenn ihr euch für XCOM und Jagged Alliance interessiert, könnte dieser Titel für euch einen Blick wert sein. Allerdings scheint es kein Titel zu sein, der diese Klassiker übertrifft, sondern vielmehr mehr vom Gleichen bietet. Nach dem, was ich getestet habe, fürchte ich, dass es nicht mehr als eine mittelmäßige oder grenzwertig gute Erfahrung sein wird. Allerdings würde ich gerne eines Besseren belehrt werden, da ich diese Art von Spiel mag.