Warhorse wollte eine Fortsetzung von Kingdom Come: Deliverance machen, bevor das erste Spiel veröffentlicht wurde

Die Ankündigung von Kingdom Come: Deliverance II war bereits im April eine angenehme Überraschung. Das immersive RPG von Warhorse Studios wird zurückkehren, obwohl diese Fortsetzung in den Augen der Entwickler eher eine Fortsetzung des ursprünglichen Traums von Henrys Geschichte ist.

Im Gespräch mit Epic Games sprach Lead Scripter Martin Ziegler über die Vision des Studios für das, was Kingdom Come: Deliverance II sein wird. "Wir hatten uns schon vor dem ersten Kingdom Come: Deliverance fest vorgenommen, eine Fortsetzung zu machen, weil wir wussten, dass wir eine Geschichte erzählen wollten, die größer sein würde als nur ein Spiel", sagte er. "Während der Entwicklung [des Originalspiels] mussten wir dann viele wirklich großartige Ideen im Schneideraum lassen, was diese Idee noch mehr bestärkte, da wir zu ihnen zurückkehren wollten... Glücklicherweise haben die Spieler das erste Spiel zu einem so großen Erfolg geführt, dass wir tatsächlich die Möglichkeit haben, an diesem Nachfolger zu arbeiten, und dafür sind wir ihnen sehr dankbar."

Wir können dieses Mal auch mehr Immersion erwarten, denn in der Fortsetzung gibt eine große Stadt ihr Debüt. Historiker, Reenactors, Professoren und mehr wurden hinzugezogen, um alles so genau wie möglich zu machen, einschließlich der Hinzufügung neuer Waffen wie Armbrüste und dem ersten Blick auf Schießpulver.

Auch die Kämpfe werden dieses Mal anders sein. Für diejenigen, die an die schwierigen Kämpfe im Originalspiel gewöhnt sind, wird es einige Änderungen geben, um sicherzustellen, dass es nicht zu einfach wird, während die Kämpfe anscheinend für neue Spieler zugänglicher gemacht wurden.

Kingdom Come: Deliverance II erscheint später in diesem Jahr für PS5, Xbox Series X/S und PC.