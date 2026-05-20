Warhorse kündigt zwei neue, ambitionierte Projekte an

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Nach Monaten voller Gerüchte und Spekulationen hat Warhorse nun offiziell bestätigt, worauf viele von uns gehofft hatten. Das Team hinter Kingdom Come: Deliverance II arbeitet derzeit an einem brandneuen Open-World-Abenteuer basierend auf Tolkiens Welt sowie an einer weiteren Fortsetzung von Kingdom Come.

Die Ankündigung erfolgte in einem kurzen Beitrag in den sozialen Medien, in dem Warhorse schrieb:

"Du hast vielleicht die Gerüchte gehört, es ist Zeit zu enthüllen, woran wir arbeiten. 1. Ein Open-World-Mittelerde-RPG. 2. Ein neues Kingdom Come-Abenteuer. Wir freuen uns, dir mehr zu erzählen, wenn die Zeit reif ist."

Kurz gesagt, keine Details, aber genug, um uns das Wasser im Mund zusammenzulaufen. Mit anderen Worten: Das Team hat in den nächsten Jahren mit zwei so spannenden Titeln alle Hände voll zu tun, und wir hoffen aufrichtig, dass sie noch vor Jahresende noch mehr Informationen teilen.

Auf welches dieser beiden Projekte freuen Sie sich am meisten?