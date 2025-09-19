Warhammers Schwarze Bibliothek gibt der Imperialen Garde in neuen Geschichten noch mehr Liebe

HQ

Space Marines mögen die Aushängeschilder für Warhammer 40.000 sein, aber es gibt einfach nicht genug von ihnen, um überall gleichzeitig zu sein. Daher fällt es dem Astra Militarium oder der Imperialen Garde zu, normale Bürger und Planeten zu verteidigen, die von Chaos und Xenos bedroht sind. Es sind die vielen, wie man wahrscheinlich daran erkennen kann, wie viele Bücher der Black Library sich um sie drehen.

In einem neuen Beitrag der Warhammer Community erhalten wir einen Blick auf die neuesten Militarum-Romane, die in die Black Library kommen. Zunächst einmal gibt es eine schöne neue Sammlung der Commissar Yarrick-Bücher, die seine Anfänge bis zu seinen berühmtesten Momenten verfolgen. Yarrick ist zwar nicht mehr unter uns, aber es ist immer gut, sich an eine der größten Legenden des Militarums zu erinnern.

An anderer Stelle bekommen wir einen Roman, der sich auf das allseits berühmte Todeskorps des Krieges in The Relentless Dead konzentriert, eine direkte Fortsetzung von Steel Dread von Andy Clark in Demolisher und eine Geschichte, die den Kampf gegen Xenos in Vagabond Squadron in die Lüfte trägt. Sonderausgaben dieser Bücher sollen ebenfalls noch in diesem Jahr erscheinen.

