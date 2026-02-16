Warhammers neuester mörderischer Baum hat eine eigene Duftlinie

HQ

Ist es ein Duft? Ein Duft? Ein Lebensstil, der sich komplett um eine einzige Parfümflasche dreht? Nein, nein und nein. Grove Guardian ist kein neues Parfüm, sondern – wie man es wahrscheinlich von den Leuten von Games Workshop erwarten sollte – eine neue Miniatur, mit der man die Schlachtfelder der Mortal Realms durchqueren kann.

Die Sylvaneth bekommen derzeit viel Aufmerksamkeit, mit neuen Modellen und einem frischen Battletome für Warhammer: Age of Sigmar. Die Hainwächter sind Schlüsselfiguren in der Lore von Sylvaneth und in ihren Armeen, da sie das Wachstum des neuen Sylvaneth überwachen, das fest in den Wurzeln eines uralten Baumes verankert ist und ihre Haine standhaft beschützt.

Mit einem Gießkrug in der einen Hand und einer bösen, halbmondförmigen Waffe in der anderen verbindet die Hainwächterin Leben und Tod, genau wie so viele ihrer Baumbewohner in einer Armee der Sylvaneth. Mit der Veröffentlichung des Battletome bekommen wir auch neue große Kisten mit Verstärkungen aus Baumgeistern, gossamiden Kavallerie und einem renommierten Regiment namens Twisted Branch.

