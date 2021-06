Warhammer-Autor Dan Abnett hilft Fatshark bei Warhammer 40,000: Darktide

You're watching Werben

Am Abend fand eine Online-Präsentation zum Thema Warhammer statt. Fatshark hat bei dieser Gelegenheit angekündigt, dass sie den Bestsellerautoren Dan Abnett davon überzeugen konnten, mit ihnen zusammen an Warhammer 40,000: Darktide zu arbeiten, das später in diesem Jahr erscheinen soll. Der Schriftsteller soll dabei beitragen, "den Spielern die beste 40,000-Erfahrung zu bieten", heißt es medienwirksam in der offiziellen Pressemitteilung.

Abnett, der sich dem Team als Co-Autor anschließt, ist für das Schreiben Dutzender Romane im Warhammer-Universum bekannt und produziert darüber hinaus Comics. Er schreibt: „Es ist großartig, mit [Fatshark] zusammenzuarbeiten und zu sehen, wie ihre erstaunlichen Fähigkeiten das Universum von Warhammer 40K auf lebendige, realistische und interaktive Weise erschaffen. Dinge, die ich mir vorher nur vorgestellt oder in Prosa erschaffen habe, [erwachen bei ihnen] zum Leben."