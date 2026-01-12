Warhammer World USA soll Ende 2027 eröffnen

HQ

Warhammer World kommt in die USA. Die in Großbritannien ansässige Attraktion, die sich um düstere, ferne Zukünfte und Kämpfe aus ganzen Fantasy-Welten konzentriert, wagt einen Sprung über den Atlantik und eröffnet Ende 2027 einen brandneuen Standort.

Die Nachricht wurde in einem kurzen Beitrag auf der Community-Seite von Warhammer bekannt gegeben, in dem wir hören, dass das neue Warhammer World knapp außerhalb von Washington D.C. angesiedelt sein wird und sich in vielerlei Hinsicht vom Nottingham-Standort unterscheiden wird, dabei aber das beibehält, was man von Warhammer World erwartet.

Falls du dich nicht bewusst bist und sofort an Achterbahnen und Maskottchen denkst, wenn Warhammer World erwähnt wird, ist der Ort nicht wie ein Freizeitpark, bietet aber trotzdem jede Menge Spaß. Im Nottingham-Gebiet gibt es riesige Dioramas, die Warhammer-Schlachten gewidmet sind, beeindruckende Statuen, Kunstwerke und mehr. Der Standort in Washington wird vieles vom Gleichen bieten, mit einer neuen Note, wenn er nächstes Jahr erscheint.

