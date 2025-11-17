Warhammer Weihnachtsboxen sind in wenigen Minuten ausverkauft, wie man noch vor der Feiertagssaison eine bekommen kann

HQ

Am Wochenende gingen Warhammers Weihnachtsbox-Sets online, und wie erwartet waren einige der beliebtesten Armeen in wenigen Minuten ausverkauft. The Space Marines: Iron Halo Strike Force wirkte besonders wie ein teures Produkt, da es nur wenige Minuten nach dem Start im Games Workshop Webshop erschien.

Der Krieg Siege Platoon ist derzeit ebenfalls ausverkauft, wenn wir uns den Warhammer-Onlineshop ansehen. Doch nicht alle Hoffnung ist verloren, wenn du dir ein Weihnachts-Battleforce-Boxset besorgen musst. Zum einen gibt es bei manchen Armeen noch Vorbestellungen, wie das T'au-Imperium, Emperor's Children und die Leagues of Votann. Die Tyranid-, Chaos Space Marines-, Space Marine- und Astra-Militarum-Boxen sind im Warhammer-Webshop verschwunden. Außerdem ist das Soulblight Gravelords-Boxset in der Age of Sigmar-Reihe vorübergehend ausverkauft, aber die Sylvaneth-, Skaven- und Gloomspite Gitz-Boxen sind zum Zeitpunkt des Schreibens noch erhältlich.

Wenn deine Armee derzeit im GW-Webshop ausverkauft ist, musst du die Hoffnung nicht verlieren. Andere Händler wie Element Games haben immer noch viele Boxen zur Vorbestellung, darunter einige, die auf der Games Workshop-Website ausverkauft sind. Leider sind dort auch die Space Marine- und Krieg-Boxen verschwunden, aber es lohnt sich, online Ausschau zu halten.

Dennoch gibt es noch keinen Grund, bei den Scalpers auf eBay zu schauen, da diese Welle nur für Vorbestellungen gedacht war und die vollständige Veröffentlichung voraussichtlich am 28. November erscheint. Ab diesem Datum können Sie die Kartons physisch in Geschäften finden und eine Online-Wiederauffüllung wird erwartet. Weihnachten ist noch nicht abgesagt, Kinder.

