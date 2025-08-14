Warhammer verwöhnt einige seiner besten Bücher mit pfiffigen Sondereditionen

HQ

Auch wenn wir Warhammer oft mit Plastik und Farbe in Verbindung bringen, gibt es auch viele Seiten aus den schier endlosen Wälzern der Schwarzen Bibliothek zu lesen. Mit jahrzehntelanger Geschichte, die es zu durchforsten gilt, kann es schwierig sein, zu wissen, wo man anfangen soll, besonders in der riesigen Galaxie des 41. Jahrtausends.

Die Schwarze Bibliothek macht es Ihnen jedoch vielleicht ein wenig leicht, wenn Sie einfach nur ein paar schöne Bücher für Ihr Regal haben möchten. Drei Werke der Schwarzen Bibliothek erhalten neue Sondereditionen, komplett mit frischer Kunst, neuen Grafiken und ausgefallenen Covern.

Das erste Buch ist Assassinorum: Kingmaker von Robert Rath, die Geschichte von zwei imperialen Attentätern, die den Auftrag haben, eine Rebellion zu verhindern, indem sie einen Weltkönig entfernen. Das nächste Buch schummelt ein wenig, denn es ist Saints of the Imperium, eine Sammlung von drei Romanen von Andy Clark, David Annandale und Danie Ware, die sich mit den Saints of the Adepta Sororitas und einigen ihrer Schlüsselfiguren befassen.

Schließlich verlassen wir das Imperium, um uns auf eine Gruppe von Weltraumelfen-Piraten in Voidscarred von Mike Brooks zu konzentrieren. Voidscarred ist sicherlich das farbenfrohste Cover von allen und konzentriert sich auf Aeldari-Piraten, die in einen Konflikt mit Ork-Piraten verwickelt sind.

Werbung: