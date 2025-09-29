Warhammer verwandelt Space Marines und Goblins mit neuen Plüschtieren in knuddelige

HQ

Space Marines sind nicht für ihr verschmustes Auftreten bekannt. Während die Salamander das Leben normaler Menschen mehr schätzen als das ihrer Cousins, sind die meisten Space Marines normalen imperialen Bürgern gegenüber nicht freundlich gesinnt, selbst wenn sie Leib und Leben riskieren, um sie zu schützen. Das könnte sich jedoch bald ändern.

Wie in der Sonntagsvorschau der Warhammer Community enthüllt, hat eine neue Zusammenarbeit mit TOMY einen plüschigen Space Marine hervorgebracht. Mit seinem massiven Kopf, kleinen Ärmchen und Stummelbeinen sieht dieser knuddelige Kerl nicht so aus, als würde er es in absehbarer Zeit mit Armeen aufnehmen, aber er ist bereit, für den Kaiser zu kämpfen und über ihn zu wachen, wo immer du ihn hinstellst.

Es gibt auch ein neues Plüschtier, das dem Gloomspite Gitz aus Age of Sigmar gewidmet ist. Eingehüllt in einen dunklen Umhang und mit einem niedlichen, aber unheimlichen Knurren sieht der Gobbo-Plüsch genauso verrückt aus, wie man es sich erhofft, während er sein entzückendes Äußeres behält.

Wenn Sie eher ein Sportfan sind, gibt es auch einen Blood Bowl Ball Plüsch, komplett mit ein paar roten Flecken, um zu zeigen, dass er in ein oder zwei Spielen verwendet wurde.

Werbung: