Warhammer: Vermintide 2 Versus fühlt sich wie der Spielmodus an, den wir uns schon immer gewünscht haben

Damals, als Warhammer: Vermintide 2 zum ersten Mal veröffentlicht wurde, gab es Gerüchte, dass wir dieses Mal als feindliche Spezialeinheiten spielen könnten, aber bei der Veröffentlichung sollte das nicht sein. Nein, wir müssten Jahre warten, um endlich eine spielbare Skaven-Fraktion im Spiel zu haben, aber nachdem wir es uns angesehen haben, sieht es so aus, als ob sich das Warten lohnt.

Als wir kürzlich bei einem Preview-Event mit dem Designteam von Fatshark sprachen, erhielten wir einen Einblick in die Herkulesanstrengung, die es erforderte, die Paktengeschworenen im Spiel zum Laufen zu bringen. Der Versuch, es sowohl für neuere Spieler, die den Versus-Modus ausprobieren möchten, als auch für bestehende Veteranen als Herausforderung zugänglich zu machen, ist ein Balanceakt, um den wir ihn sicherlich nicht beneiden, aber glücklicherweise hat die Community nach ein paar geschlossenen Alpha-Tests ziemlich klar darauf hingewiesen, was funktioniert und was nicht.

Also, was ist Versus in Vermintide 2? Nun, es ist ein neuer Spielmodus, in dem ein 4er-Team als typische Helden spielt und zu Beginn eines Spiels seine Klasse und Karriere auswählt, während das andere Team eine Handvoll Skaven-Spezialeinheiten zur Auswahl hat. Sie sind: der Gossenläufer, der Warpfeuerwerfer, der Giftwind-Globadier, der Ratling-Schütze und der Packmeister. Jede Skaven-Einheit ist aus dem Basisspiel bekannt und verfügt über ein paar Fähigkeiten, die ihnen eine einzigartige Möglichkeit bieten, Feinde festzunageln, was es den Horden erleichtert, sie auseinanderzunehmen. Stell dir Versus als eine langwierige Mission in Vermintide 2 vor, in der die Helden Ziele erfüllen müssen, um Punkte zu verdienen, während es an den Paktgeschworenen liegt, sie zu stoppen. Du wechselst von Runde zu Runde zwischen den Helden und den Paktgeschworenen, wobei es in jeder Runde Punkte gibt, die du dir holen kannst.

Aus der Perspektive der Helden hat sich nicht viel geändert, außer dass die besonderen Feinde, denen du gegenüberstehst, jetzt viel schlauer sein sollten. Sie können sich hinter Mauern verstecken und auf den perfekten Moment warten, um zuzuschlagen, oder sogar zu einem Gallentroll werden, wenn sie wirklich den Hammer niederlegen müssen. Es wird mit Sicherheit eine der schwierigsten Erfahrungen sein, die das Spiel zu bieten hat, vor allem, wenn Leute mit gleichen Fähigkeiten gegeneinander antreten, da du auch noch mit vielen anderen Feinden zu kämpfen hast.

Die Paktgeschworenen sind schwächer als die Helden, da sie mit nur ein paar Angriffen zu Boden gehen, aber etwa alle 10-15 Sekunden als neuer Einheitentyp respawnen können. Dadurch bleiben sie eher eine entbehrliche, aber immer noch tödliche Bedrohung, die es dir ermöglicht, deine Taktik nach dem Tod zu ändern oder der bereits erwähnte Gallentroll zu werden, der in unserer Vorschau verheerend war. Diese Boss-Einheit spawnt zufällig, aber wenn die Helden zu viel leichtes Spiel haben, ist es wahrscheinlicher, dass du sie bekommst. Auf der anderen Seite spawnt es dann an der gleichen Stelle für das gegnerische Team, also notiert es euch am besten, wann und wo es auftaucht. Die Paktgeschworenen können auch eine Horde beschwören, um den Fortschritt der Helden zu behindern, aber wenn du ein erfahrener Vermintide 2-Spieler bist, solltest du kein Problem mit den schwächeren Feinden haben.

Nachdem du jahrelang als die Ubersreik Five gespielt hast, wirst du dich wahrscheinlich am meisten von den Pactsworn angezogen fühlen, da sie neu sind. Jeder von ihnen hat ein oder zwei Fähigkeiten, die er nutzen kann, und obwohl sie bei weitem nicht so tief in ihren mechanischen Details stecken wie die Helden, ist es ein Riesenspaß, sie zu sehen. Gossenläufer, die von Dächern springen, Ratling-Schützen, die das gegnerische Team in einer Engstelle gefangen halten, es ist der klassische PvP-Multiplayer, der dich zum Lachen bringt und dich viel zu lange mit Freunden aufbleiben lässt. Es gibt auch Levels, die speziell an deine Versus-Erfahrung gebunden sind, was selbst für die erfahrensten Veteranen einen frischen Grind bedeutet und eine Möglichkeit, deine Helden aufzuleveln, ohne das Basisspiel zu spielen, wenn du nicht alle bis zum Maximum aufgelevelt hast.

Die Spiele in Warhammer: Vermintide 2 Versus sind langwierig, da du in den drei Runden jeweils als der Paktgeschworene und die Helden spielst, so dass du im Wesentlichen sechs Runden hast. Aber selbst wenn das gegnerische Team weit vorne liegt, hat Fatshark dafür gesorgt, dass du nicht nur den größten Teil einer Stunde damit verbringst, auf den unvermeidlichen Verlustbildschirm zu warten, da du in den späteren Runden mehr Punkte sammeln kannst, so dass ein Comeback so gut wie immer möglich ist. Das einzige, was uns an der Länge aufgefallen ist, war, dass es auf einigen Karten so schien, als würde es eine Weile dauern, bis die Helden Punkte bekamen, wobei einige Gebiete und Ziele in einem kurzen Schub eine Menge boten, bevor eine lange Dürre einsetzte. Außerdem schien es, als müssten sich die Paktgeschworenen wirklich koordinieren, um eine Hoffnung zu haben, die Helden davon abzuhalten, einfach eine Runde zu durchlaufen. Da sie schwächer sind, verlassen sich die Paktgeschworenen viel mehr darauf, die Helden nach und nach zu zerhacken, also erwarte nicht, dass du einen Gossenläufer-Sweep hast, wenn du all deinen Feinden auf einmal gegenüberstehst.

Diese Balance fühlt sich jedoch so an, als würde sie es schaffen, und selbst wenn die Paktgeschworenen nicht mit Fähigkeiten gespickt sind, sind sie dennoch interessant zu sehen, weil sie sich so frisch in der jahrealten Formel von Warhammer: Vermintide 2 anfühlen. Fatshark glaubt, dass in der Zukunft des Versus-Spielmodus auch mehr Einheiten zur Rattenliste hinzugefügt werden, um das Ganze mit einer Vielzahl von Skaven aufzupeppen, aus denen ihr wählen könnt, anstatt die bestehenden spielbaren Ratten auszugestalten. Alles, was ich mir wünsche, ist ein spielbarer Ratten-Oger. Es ist auch eine Veröffentlichung für Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres geplant, aber vieles davon hängt von der Resonanz auf die Beta ab, die vom 21. August bis zum 2. September läuft.