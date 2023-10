Warhammer: Vermintide 2: Vermintide 2s letzte Karriereoption war das Warten wert

HQ

Es hat Jahre gedauert, bis Sienna-Spieler endlich ihre DLC-Unterklasse für Warhammer: Vermintide 2 erhalten haben. Während sich die Bardin-Spieler an ihren Miniguns erfreut haben und die Kruber-Hauptgerichte die Dame nicht bedient haben, blieben die Pyromantie-Liebhaber auf der Strecke. Das heißt, bis jetzt.

Der heutige Tag markiert den Startschuss für Siennas Totenbeschwörer-Karriere, eine Unterklasse, die Fans schon lange erwartet hatten. Zurück auf der Gamescom konnten wir es für ein paar Minuten ausprobieren und in letzter Zeit haben wir noch länger damit verbracht, um zu sehen, wie es sich auf die Horden-basierte Rattentötungs-Bonanza auswirkt, die Warhammer: Vermintide 2 ist.

HQ

Wie ihr wahrscheinlich in den Trailern gesehen habt, bringt Siennas Totenbeschwörerkarriere dem Zauberer eine Menge neuer Mechaniken mit sich. Sie lässt die langweiligen alten orangefarbenen Flammen gegen schickes neues blaues Feuer eintauschen und zum ersten Mal in Vermintide 2 erhältst du Einheiten, die du in den Skeletten steuern kannst, die Sienna mit ihrer Karrierefähigkeit beschwört. Was die Waffen betrifft, so hast du eine knorrige Sense, die in großen, ausladenden Bögen Schaden verursacht und mit ihrem Spezialangriff einen netten Wirkungsbereich austeilt. Ihr Stab (der spezifisch für den Totenbeschwörer ist) kann mehrere schwächere Gegner mit hüpfenden blauen Flammen glimmen lassen, die sich zwischen einer Gruppe verketten. Oder, wenn du die alternative Angriffstaste gedrückt hältst, kannst du einem Elitegegner einfach die Seele aussaugen.

Werbung:

All diese Eigenschaften klingen auf dem Papier unglaublich stark, und das liegt daran, dass sie es in der Praxis auch sind. Auf dem Schwierigkeitsgrad "Legendär" haben wir festgestellt, dass die Skelette mehr als in der Lage sind, Horden zurückzuhalten, die Gesundheit eines Monsters zu zerstören und euch einfach nur einen Moment zum Durchatmen zu geben. Sie sind ein großartiger Puffer, können aber auch Schaden austeilen und werden für Solo-Spieler sehr nützlich sein. Wenn Sienna sich selbst in den Kampf stürzen will, erweist sich die Totenbeschwörerin als großartige Allrounderin, die mit ihrem Feuer und ihrer Sense mit vielen Feinden fertig werden kann und gleichzeitig die eine oder andere Elitetruppe fallen lassen kann.

Obwohl sich die Unterklasse sicherlich stark anfühlte, wirkte sie nicht unbedingt kaputt. Es ist oft schwierig, eine DLC-Unterklasse auszubalancieren, weil man das Spiel nicht für alle anderen kaputt machen will, aber diejenigen, die sie kaufen, sollten das Gefühl haben, dass sie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Der Totenbeschwörer fühlt sich definitiv anders und stark genug an, um den Eintrittspreis wert zu sein, und fügt eine Menge neuer Mechaniken hinzu, ohne das Gefühl zu haben, dass dies die einzige Version von Sienna ist, die ihr jemals spielen müsst. Es gibt auch viele Nuancen und eine große Vielfalt an Builds, und du kannst deine Skelette im Kampf stärker machen, ihnen flammende Angriffe verpassen und vieles mehr. Vielleicht hätte es ein wenig Abwechslung in der Funktionsweise der Skelette geben können, wie z.B. die Möglichkeit, ein superstarkes Skelett zu bauen, um Monster zu bekämpfen, aber wir können uns nicht beschweren, wenn man bedenkt, wie viel Abwechslung hier bereits zu sehen ist.

Etwas, von dem wir hoffen, dass es mit der Zeit mehr Anpassungen für die Skelette gibt. Vielleicht würde die Möglichkeit, ihnen einen Namen zu geben oder sie mit bestimmten kosmetischen Gegenständen auszustatten, dieser besonderen Unterklasse eine weitere Ebene der Persönlichkeit verleihen und den Spielern noch mehr Grund geben, sich in die dunklen Künste zu vertiefen.

Werbung:

HQ

So wie es jetzt aussieht, bringt die letzte Karriereoption für Warhammer: Vermintide 2 genug spielverändernde Fähigkeiten, dass wir sicher sein werden, dass wir in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten eine Metaverschiebung sehen werden. Im Moment fühlt es sich nicht allzu kaputt an, aber ich kann nicht sagen, dass ich ein Sienna-Main bin, also weiß ich wahrscheinlich nicht so viel wie andere Spieler, was ich tue. Wenn du Warhammer: Vermintide 2 ein letztes Hurra geben willst, bevor du dich in Warhammer 40.000: Darktide wieder den Rejects anschließt, ist Siennas Nekromantenkarriere eine großartige Möglichkeit, deine Rattenmorde aufzupeppen.