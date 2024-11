Warhammer: Vermintide 2 startet den Versus-PvP-Modus für alle Spieler

HQ

Warhammer: Vermintide 2 hat uns einmal gesagt, dass wir bei der Veröffentlichung des Spiels einen PvP-Modus im Stil von Left 4 Dead 2 sehen würden, wenn nicht sogar bald danach. Mehr als sechs Jahre später hat das Spiel diese Garantie eingelöst, und das Warten hat sich gelohnt.

Der Versus-PvP-Modus für Vermintide 2 ist jetzt verfügbar und gibt den Spielern Zugriff auf die fünf Hauptklassen des Spiels und eine zusätzliche Liste von Ratten, als die sie spielen können. Vom schleichenden Gossenläufer bis zum nicht enden wollenden Feuer der Ratling Gun musst du die Helden daran hindern, ihre Ziele zu erreichen, wenn du auf der Seite der Ratten stehst, während du als Held vor einer größeren Herausforderung stehst als je zuvor.

Der Modus wurde bereits in der Alpha und Beta getestet, aber mit dem neuesten Patch wurde er für alle Spieler freigeschaltet. Und wenn Sie noch kein Besitzer von Vermintide 2 sind, bietet das Spiel auf Steam derzeit einen Rabatt von 95 %, was etwas mehr als 1 £ entspricht. Für das, was du bekommst, und die zusätzlichen Funktionen, die mit Versus kommen, um neuen Spielern den Aufstieg zu erleichtern, könnte es sich lohnen, den Guac auf deinem Wrap oder die Sahne auf deinem Kaffee für das gesamte Spiel zu überspringen.