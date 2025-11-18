Warhammer: Vermintide 2 s Return to the Reik-Event findet diese Woche statt

HQ

Es ist über ein Jahrzehnt her, seit Vermintide erstmals veröffentlicht wurde, und der Entwickler Fatshark hat beschlossen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, einen alten Treffpunkt erneut zu besuchen, da er eine neu interpretierte Version der River Reik-Mission aus dem ersten Spiel in Warhammer: Vermintide 2 bringt.

Bei der Rückkehr zum Reik machen sich die Ubersreik Five auf die Suche nach dem Schwert von Krubers Vater. Seit ihrer letzten Fahrt auf den tückischen Gewässern hat sich die Dinge verändert, und sie haben nun mehr als nur Horden von Rattenmenschen zu bewältigen.

Im untenstehenden Trailer sehen wir, dass die Nurgle-Anhänger ebenfalls zum Fluss Reik gelangt sind und mehr als bereit sind, Krubers Suche frühzeitig zu beenden. Die Karte erscheint am 20. November und bringt uns noch einmal einen kostenlosen Inhalt in ein Spiel, das immer wieder gibt.