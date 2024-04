Warhammer: Vermintide 2 gibt den Fans diese Woche eine neue Mission

HQ

Auch wenn sich Fatshark mehr auf seine neueste Veröffentlichung, Warhammer 40.000: Darktide, konzentriert, gibt es auch im Fantasy-Land der Alten Welt immer etwas, auf das man sich freuen kann. Warhammer: Vermintide 2 erhält am 11. April eine neue Mission mit einem kostenlosen Update.

A Parting of the Waves findet in einer stürmischen Stadt am Ufer statt. Wie immer wurde es von Ratten und Chaoskriegern befallen, und es liegt an dir, sie zu besiegen. Diese Karte wird die Geschichte von Karak Azgaraz in Vermintide 2 abschließen, wenn ihr sie also schon eine Weile verfolgt, solltet ihr euch bald auf das Update einlassen. Seht euch den Trailer unten an: