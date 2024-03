Warhammer: Vermintide 2 Der Versus-Modus ist jetzt für alle verfügbar

HQ

Nach vier Jahren des Wartens hat uns Warhammer: Vermintide 2 kürzlich den Versus-Modus vorgestellt. Ähnlich wie bei Left 4 Dead konnten die Spieler im asymmetrischen Multiplayer-Modus zum ersten Mal in die Rolle der Ratten schlüpfen.

Jetzt, nach einem erfolgreichen geschlossenen Alpha-Test, bei dem Tausende von Spielern den Modus ausprobiert haben, gibt Fatshark jedem die Möglichkeit, den Versus-Modus auszuprobieren, und er kann über das Hauptmenü des Spiels aufgerufen werden.

Versus befindet sich noch in der Alpha-Phase, wenn ihr also etwas seht, von dem ihr denkt, dass es geändert werden muss, solltet ihr es unbedingt melden. Nun, vielleicht nicht schreien, sondern höflich die Entwickler informieren. In einem neuen Blogbeitrag haben wir bereits gesehen, dass Fatshark auf das Feedback der Community gehört und die Paktgeschworenen verbessert hat, um ihre Siegesrate zu erhöhen und gleichzeitig das Spiel so ausgewogen wie möglich zu halten.