Warhammer: Vermintide 2 bekommt diese Woche eine neue Karte

Letzten Monat haben wir mit Warhammer: Vermintide 2 eine brandneue Kampagne vorgestellt, die kostenlos auf uns zukommt. Verminous Dreams führte uns zunächst zum Verlassenen Tempel, einer Ruine, die - wie jeder andere Ort im Spiel - von Ratten überrannt worden war.

Wie bei der ersten Karte, die ziemlich aus heiterem Himmel veröffentlicht wurde, wurde auch die zweite Karte mit sehr wenig Zeit bis zu ihrer Veröffentlichung angekündigt. Teuflische Gewölbe ist der Name der zweiten Karte der Kampagne und führt uns tiefer in den zerstörten Tempel, um zu sehen, was die Skaven damit gemacht haben.

Die Karte wird diese Woche, am 23. Januar, veröffentlicht und zeigt, dass Vermintide 2 uns trotz der Veröffentlichung des mit Spannung erwarteten Versus-PvP-Modus immer noch einige großartige PvE-Inhalte bietet, durch die wir uns immer wieder durchkauen können.